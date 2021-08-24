«التعليم»: فيلم وثائقي يرصد التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيلمًا وثائقيًا عن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2020، التي جرت خلال الفترة من 10 يوليو الماضي، وحتى 5 أغسطس الجاري.

وأجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لشرح تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات لدى أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكتروني.

ويوضح الفيديو كم العمل الكبير الذي قام به جميع العاملين في الوزارة لإنجاح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2020.

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