منها عين شمس وشيراتون.. أماكن قطع المياه في القاهرة غدا وموعد عودتها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، أماكن قطع المياه بالمحافظة، وذلك لمدة 16 ساعة، نظرا للقيام بأعمال الصيانة الطارئة، على خط 1500 مللى بشارع ترعة الجبل، أمام موقف أتوبيس 43، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، مواعيد وسبب قطع المياه، والمناطق المتأثرة، وكذلك موعد عودة الخدمة، وطرق تقديم شكاوى المياه، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي القطاع الخدمي على مدار الساعة، وفق الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، كالتالي:

أماكن قطع المياه بالقاهرة

- عين شمس الشرقيه.

- شارع فريد سميكه ومتفرعاته.

- شيراتون.

- الملتقى العربى.

- الكلية الحربيه.

- النزهه الجديده بالكامل.

- ميدان الحجاز ومتفرعاته.

- منطقة جامع الفتح.

- ميدان الإسماعيلية.

- تريومف.

- منطقة الهايكستب.

مواعيد قطع المياه بالقاهرة

أوضحت الشركة، أن عملية قطع المياه ستكون اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، وحتى الساعة الثانية صباح يوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري.

سبب قطع المياه في القاهرة

أشارت الشركة، إلى أن القطع يأتي نتيجة للقيام بأعمال الصيانة الطارئة على خط 1500 مللى بشارع ترعة الجبل أمام موقف أتوبيس 43 الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن المناطق السالف ذكرها.

وتهيب شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلب تلك المياه يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي حالة وجود أي من الأعطال أو تعديها للفترة المعلن عنها، يجب أن يتم تقديم شكوى خاصة بالمنطقة التي يوجد بها قطع المياه، كالتالي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال الخط الساخن «125» لمياه الشرب، و«175» للصرف الصحي.

- كما يمكن تقديم الشكوى من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.