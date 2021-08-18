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قطع المياه عن «سندوب» في الدقهلية 4 ساعات يوميا لمدة 15 يومًا

كتب:

صالح رمضان
11:09 ص | الأربعاء 18 أغسطس 2021
قطع مياه الشرب - أرشيفية

قطع مياه الشرب - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات يوميًا لمدة 15 يومًا، لبدء أعمال ربط خطوط المياه بشوارع سندوب بمدينة المنصورة، بمعرفة الشركة الوطنية «صندوق تطويرالعشوئيات».

قطع المياه غدا في سندوب لمدة أسبوعين

وبحسب بيان شركة مياه الدقهلية، اليوم، فإن أعمال ربط الخطوط ستبدأ غدا الأربعاء الموافق 18/8/2021، وستستمر الأعمال على مدار 15 يوم، لمدة 4 ساعات يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتي الثانية ظهرًا، والأمر الذي سيستدعي قطع مياه الشرب عن منطقة سندوب خلال تلك الفترة.

توفير المواطنين احتياجاتهم من المياه خلال الفترة 

 وأهابت الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

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