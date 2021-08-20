السبت.. قطع المياه عن 11 قرية ومنطقة في السنبلاوين بالدقهلية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بقطع المياه وتخفيض الضغوط بمحطة مياه السنبلاوين الجديدة، يوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021 وذلك لمدة 5 ساعات.

مواعيد قطع مياه الشرب

وبحسب بيان رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، فإن انقطاع المياه وتخفيض الضغوط يبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا.

وأوضحت رئاسة المركز أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي 11 قرية ومنطقة: «طنبول الكبرى، كفر طنبول الجديد، كفر طنبول القديم، ميت غراب، كفر ميت غراب، سعد الدين، شبراهور، الروضة، الأورمان، مستشفى شبراهور، العزب، التوابع».

وأهابت رئاسة المركز بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

قطع مياه الشرب عن سندوب 4 ساعات يوميا لمدة 15 يوم

من جهة أخرى، تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أعمال ربط خطوط المياه بشوارع سندوب بمدينة المنصورة، بمعرفة الشركة الوطنية «صندوق تطوير العشوائيات، وهو ما اضطر الشركة إلي قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات يوميا ولمدة أسبوعين عن منطقة سندوب، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتي الثانية ظهرًا، والأمر الذي سيستدعي قطع مياه الشرب عن منطقة سندوب خلال تلك الفترة.

وبحسب بيان شركة مياه الدقهلية، فإن أعمال ربط الخطوط بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 18/8/2021، وستستمر الأعمال على مدار 15 يوم، لمدة 4 ساعات يوميًا، من الساعة العاشرة صباحًا، وحتي الثانية ظهرًا، والأمر الذي سيستدعي قطع مياه الشرب عن منطقة سندوب خلال تلك الفترة، وأهابت الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.