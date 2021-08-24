لمصوري السينما والإعلانات بشوارع القاهرة.. الساعة بـ15 ألف جنيه

عممت محافظة القاهرة قرار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مختلف أحياء العاصمة الخاص بتصوير أي إعلانات أو مشاهد سينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات أحياء محافظة القاهرة، وتضمن القرار تحصيل رسوم بواقع 100 ألف جنيه في اليوم الكامل، مقابل التصوير بتلك المواقع، وتحصيل رسوم بواقع 15 ألف جنيه في الساعة مقابل التصوير.

ويتوجب على القائمين بتصوير المشاهد السينمائية أو الإعلانات استخراج تصديق التصوير، وتحصيل المبالغ بمحافظة القاهرة، من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.