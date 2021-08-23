منتج «200 جنيه»: هاني رمزي عامل نقلة فنية في الفيلم

أشاد المنتج وائل علي، منتج فيلم «200 جنيه»، المُقرر طرحه في السينمات اعتبارًا من الغد 25 أغسطس، بدور الفنان هاني رمزي، في هذا العمل، لاسيما وأنه يتخلى عن الكوميديا، التي طالما اعتاد عليها جمهوره في أعماله الفنية.

وقال وائل علي، خلال حواره مع «الوطن»، إنّ هاني رمزي، لن يظهر في دور كوميدي، خلال فيلم «200 جنيه»، واصفًا هذا الدور بقوله: «الدور هيكون نقلة كبيرة في تاريخ هاني رمزي السينمائي».

وأرجع ترحيب هاني رمزي، بالمُشاركة في فيلم 200 جنيه، إلى حماسه الشديد بالقصة، قائلًا: «هو رحب بالموضوع والورق أول ما قرأه».

المنتج وائل علي عن دور هاني رمزي في فيلم 200 جنيه: مغامرة محسوبة

ووصف المنتج وائل علي، تجربته في تقديم هاني رمزي، بقالب غير كوميدي، بقوله: «مغامرة محسوبة، فلا يوجد فنان كوميدي ليس بداخله مش جزء تراجيدي، فكان علينا أنّ نُبرز الجزء الخفي من موهبة المُمثل التي لم تضح للجمهور بعد».

وأشار إلى أنّ الفنان أحمد آدم، سيظهر في فيلم «200 جنيه»، بالطابع الكوميدي، كما اعتاد عليه الجمهور، كما أنّ الفنان أحمد السقا لم يتخلَ عن الأكشن في هذا العمل المُرتقب طرحه غدًا الثلاثاء في السينمات.

أبطال فيلم 200 جنيه قبل طرحه في السينمات غدًا

يذكر أنّ فيلم 200 جنيه، يشهد عودة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بعد فترة غياب طويلة، دامت لنحو 11 عامًا، إذ كانت آخر أعمالها السينمائية، من خلال فيلم «زهايمر» للفنان عادل إمام، والذي عُرض عام 2010، إذ تطل على الجمهور بإطلالة جديدة ومختلفة من خلال العمل الجديد.

فيلم 200 جنيه، من بطولة إسعاد يونس، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، وهاني رمزي، وأحمد آدم، وليلى علوي، وأحمد رزق، وغادة عادل، ومي سليم، ومحمود حافظ، وأحمد صلاح السعدني، ودينا فؤاد، وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.