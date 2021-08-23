خالد الجندي: «أنا من أهل الذكر.. وعرضت 10 آلاف جنيه للي يمسك لي غلطة»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله عز وجل قال في كتابه العزيز «اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، وأنه هو من أهل الذكر، ولا يجب أن يدخل معه البعض في مجادلات ليس أهلا لها.

وأضاف «الجندي» في برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الاثنين: «أنا عرضت 10 آلاف جنيه مكافأة للي يمسك لي غلطة، والكلام ده كان من 6 شهور.. أنا مش بتكلم من هوايا، ومش بهرتل، والله قبل ما أطلع الحلقة بتاعة المحاماة، اتصلت بأهل الذكر من المحامين، وتناقشت معه، لذلك محدش عرف يمسك لي غلطة، وأحترم المشاهدين، ولم أتجاوز قدري».

التجاوز في حق الآخرين

أما عن تجاوز البعض في حقه، فقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدنيا هي مزرعة الآخرة، بمعنى أن ما تزرعه حاليًا في الدنيا سوف تحصده يوم القيامة، ولذلك كل شيء تقوله أو تكتبه أو تنطقه سوف تجده أمامك يوم القيامة.

ولفت إلى أن الشتائم التي تتلقاها ما هي إلا سيئات سوف تسقط عنك يوم القيامة، وحسنات ستضاف إليك، معقبًا: «ألف حمد وشكر ليك يارب، مفيش أحسن من كده.. اللي يشتم يشتم هو حر، هو اللي خسران، إحنا نصحناه وبس، ولكن المولى عز وجل لا يضيع عنده شيء».

الشتائم «ما بتلزقش»

وتابع أن أحد الأشخاص وقف ليسب الأحنف بن قيس، فرد عليه قائلًا: «هي صحيفتك املأها بما شئت»، موضحًا أن الشتائم «ما بتلزقش، وأنت اللي هتشيل الليلة يوم القيامة»، مشيرًا إلى أن الإمام علي كان يقف أمام المسجد فجاء إليه أحد الأشخاص وشتمه، فكان الإمام يبتسم ويسكت، فطلب منه الناس أن يرد عليه، فقال الإمام علي: «أأمنع رزقًا ساقه الله إليّ! يأخذ من سيئاتي، وآخذ من حسناته».