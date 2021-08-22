خالد الجندي: «اتقِ الله» بتوجع المنحرفين.. ويجوز الترحم على الأحياء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الترحم يجوز على المسلمين وغير المسلمين وكذلك الأحياء وليس موتى المسلمين فقط، خاصة أن الله قال إن رحمتي وسعت كل شيء، متابعا: «ليه تتصور وتقرن الرحمة بالموت، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم».

المنحرف بيدوب من كلمة اتقِ الله

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»،اليوم الأحد، أنه يجب الدعوة بالرزق عندما يقول أحد الأشخاص لآخر اتقِ الله، متابعا: «اكتشفت إن كلمة اتق الله المنحرفين الكلمة دي بتوجعهم أوي، المنحرف بيدوب لأن ربنا بيقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إنما الشريف والعاقل اللهم ارزقنا إياها، أصل كلمة اتق الله بتكشف اللي قدامك إذا فاهم لغة عربية ولا مش فاهم، لإن اتق الله ليست فيها إدانة».

أنواع الجملة الاسمية في اللغة العربية

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الجملة الاسمية نوعان، الأولى إنشائية والثانية خبرية، لافتا إلى أنه لا يستغرب «خيابة» الأطفال لأن الأجيال التي سبقتها لا تعرف اللغة العربية بشكل جيد.

أحب الكلام إلى الله

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن أحب الكلام إلى الله هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن أبغض الكلام إلى الله هي كلمة اتق الله، موضحا أنه عن عبد الله بن مسعود: «إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: اتق الله فيقول عليك نفسك».

من غير ما نحس بنعمل أكتر حاجة بيكرهها ربنا

وواصل عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قائلا: «من غير ما نحس بنعمل أكتر حاجة بيكرهها ربنا، يعني لما واحد يقول واحد اتق الله، التاني يقوله عليك نفسك هو أنت هتعدل المايلة واتكلم في تخصصك، تقوله اتقي الله يقولك هتعلمني شغلي، تقوله اتقِ الله يقولك أنا متقي الله قبل ما تتولد، ودي أكتر حاجة يقولها ربنا حتى لو اللي بيقولها فاجر، ده لو اللي بيقولهالك الشيطان متقولوش خليك في نفس، تقول اللهم ارزقني وإياك تقواه».