«الصحة»: خطورة متحور «دلتا بلس» في سرعة انتشاره واستهدافه الأطفال

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن أعداد فيروس كورونا تبدأ في الزيادة، وإن كانت زيادة بسيطة، إلا أنها تدعونا لأخذ الانتباه، خاصة مع دخول متحور «دلتا بلس» لمصر، مؤكدا أن الأخير ليس الأخطر، ولكن يتميز بقدرته الهائلة علي الانتشار «يصيب عائلات بأكملها».

«دلتا بلس» يستهدف الأطفال

وأضاف المصدر، في تصريحاته، أن «متحور دلتا بلس يستهدف الأطفال أيضا على عكس المتحورات الأخري لفيروس كورونا»، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان متمثلة في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قامت بتحديث بروتوكول العلاج الخاص لمصابي كورونا، لإضافة أدوية مضادة للفيروس وكذلك متحوراته، فضلا عن أدوية أخري تساعد في تخفيف الأعراض بنسبة 95% للحالات البسيطة والمتوسطة.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس، أو لمس أي أسطح، مناشدة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضرورة حجز لقاح كورونا لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.

وأكدت الوزارة أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للمصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، مشيرا إلى أن السيدات الحوامل والمرضعات لن يحصلن على لقاح كورونا.