عكاشة: دول أخرى لم تستطع إعادة أبناءها من أفغانستان كما فعلت مصر

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مشهد عودة الطائرة العسكرية بأبناء الشعب المصري من أفغانستان، يشعر الجميع بحالة من الفخر لا مثيل لها، وكنا أمام خطة متكاملة الأبعاد، بين مؤسسات القوات المسلحة والمخابرات العامة، ووزارة الخارجية، موضحًا: «اتعمل شغل عالي المستوى، وتفوقنا على دول أخرى لم تستطع إعادة أبناءها، والجميع كان يتابع أحداث أفغانستان، ولكن لم يلحظ أحد أن هناك خطة مصرية تُنفذ على الأرض».

ما حدث يعكس قدرات الدولة الشاملة

وأضاف «عكاشة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث يعكس قدرات الدولة الشاملة للدولة المصرية، وكان هناك العديد من التحديات في البلد التي تمر بأوضاع استثنائية، ولكن هناك تنسيق مع عشرات الجهات في وقت واحد، وجمع معلومات بشكل هائل، مشددًا على أن هذه المهمة داخلها مئات من التفاصيل ومئات الأبطال المصريين حتى نصل إلى إنجاز هذه المهمة في هذا الزمن القياسي.

التفاصيل تدل على حجم الجهد المبذول

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التفاصيل في هذه القصة تدل على حجم الجهد المبذول، مشددًا على أن التحرك الرئاسي كان منذ اللحظة الأولى، وكانت هناك عملية تأمين هائلة طول هذه الفترة الزمنية خلال وضع استثنائي تعيشه أفغانستان، ولكن هناك درجة تنسيق رفيعة المستوى بين جهات الدولة المختلفة.

وأعرب عن تحيته لكل الأبطال الذين نفذوا هذه العملية، مشددًا على أن أفغانستان تعيش حالة من ضرب مشروع الدولة الوطنية معربًا عن أمله في انتهاء المشهد المعقد، وتأسيس نظام سياسي يعتمد على شراكة الأطراف السياسية هناك، معربًا عن أمله في أن تعود الحياة الآمنة إلى الدولة والمواطنين والجاليات الأجنبية.