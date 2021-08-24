رئيس البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان: ابتهجنا عندما رأينا الطائرة

قال الشيخ شوقي أبوزيد، رئيس البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان، إنه عند اندلاع الأحداث في أفغانستان تواصلت معهم القنصلية وأخبرتهم بالتوجه إلى مقر السفارة المصرية في كابول للعودة إلى مصر، ولكنهم وجدوا إطلاق نار كثيف، ولم يتمكنوا من دخول المطار، مشددًا على أنهم صدرت لهم تعليمات بالسفر يوم الاثنين.

تفاصيل العودة من أفغانستان

وأضاف «أبوزيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الثلاثاء، أن عددهم 23 مبعوثًا أزهريًا إضافة إلى 20 مصريًا من الجالية والأسر المصرية التي تعيش هناك، وكانوا يعيشون في العاصمة كابول، ومكثوا عشرة أيام في مقر السفارة، والبعثة الدبلوماسية تواصلت مع القيادة السياسية في مصر، موضحًا أنهم كانوا يتواصلون معهم عن طريق القنصلية ويطمئنون عليهم وعلى آخر المستجدات.

اكتمال الفرحة

وتابع رئيس البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان: «اكتملت فرحتنا وبهجتنا عندما رأينا الطائرة المصرية، وكانت معها قوة من القوات الخاصة وأقلعت الطائرة من مطار كابول، ثم إلى إسلام آباد، ثم مطار أبوظبي، ثم مطار شرق القاهرة فشعرنا بالحنين إلى مصر».

وأوضح: «شعرنا بالأمن ونما الأمل في قلوبنا لأننا سنعود إلى أهلنا وبلدنا الحبيبة، وعندما وصلنا إلى أرض الوطن سجدنا شكرًا لله».

كان أفراد الجالية المصرية في أفغانستان وصلوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى مصر على متن طائرة عسكرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تحمل الطائرة الجالية المصرية البعثة الأزهرية، ومسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس برعاية أبناء الدولة المصرية في الخارج، وتوفير أعلى درجات الحماية لهم، تجنبا لأية مخاطر قد يتعرضون لها بسبب الظروف التي تعيشها دولة أفغانستان الفترة الحالية.