السيطرة على حريق في حظيرتين للماشية بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق اندلع في حظيرتين للماشية في قرية «ميت السودان»، بدائرة مركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وأسفر الحريق عن نفوق 2 من رؤوس الماشية، واحتراق سقف إحدى الحظيرتين.

نشوب حريق في حظيرتين بميت السودان

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في حظيرتين للماشية بقرية «ميت السودان»، دائرة المركز.

السيطرة علي الحريقين ونفوق بقرتين

هرعت سيارات الاطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب الحريق أعلى حظيرتين متلاصقتين من العروق الخشبية والقش، على مساحة حوالي 150 متراً مربعاً، الأولى ملك المدعو «رجب السيد محمد السيد»، 32 سنة، عامل، والثانية ملك المدعو «عبد الباسط إبراهيم السيد»، 70 سنة، عامل زراعي، ونجم عن ذلك احتراق جزء من سقف الحظيرتين، ونفوق عدد 2 بقرة ملك الأول، ولم ينجم عنه ثمة إصابات بشرية.

وبسؤال مالكي الحظيرتين، في محضر الشرطة، رجحا سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل أعلى حظيرة الأول، مما أدى إلى اشتعال النيران بها، وامتدادها إلى الحظيرة الثانية المجاورة، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

تم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتم اخطار الادارة البيطرية لدفن الماشية النافقة بالطرق الصحية الآمنة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5420 إداري مركز دكرنس، لسنة 2021 ويجري العرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.