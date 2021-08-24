مدير سيمنز: نسعى لتكون مصر منارة الطاقة

قال كريستيان بروخ، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية، إنه يتم النظر إلى الطاقة حول توليد الكهرباء ونقلها وتلبية احتياجات الطاقة لتكون أكثر كفاءة، والمشروعات الموجودة في مصر حاليا ترتبط بهذه الأمور، وتم إنشاء 3 محطات طاقة بإجمالي 1.4 جيجا وات، لافتا إلى أنه يتم بناء المحطات لتوزيع ونقل الكهرباء لتلبية احتياجات المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

البيئة في مصر مهيئة لاستخدام الطاقة الشمسية

وأضاف «بروخ»، خلال استضافته في برنامج «مال وأعمال» على فضائية «Extra News»، اليوم الثلاثاء، أنه يتم إنتاج ذرات الهيدروجين من الكهرباء وألمانيا تطور هذا المشروع باستمرار وتسعى لتطبيقه في مصر، لافتا إلى أن البيئة في مصر تهيئ لاستخدام الطاقة الشمسية خاصة أن مصر توجد بها هذه الميزة، حيث توجد قدرة على بناء الطاقة المتجددة واستخدام الوقود الأخضر.

نسعى لتصدير الهيدروجين

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية، أنه يمكن تصدير الهيدروجين بعد أن يتم توفير الصناعة في مصر، حيث تسعى الشركة إلى إنتاجه ضمن 3 مراحل من أجل التوسع في استخدامه في مصر، موضحا أنه تم إنشاء مركز للخدمة في العين السخنة ليقدم الخدمات داخل مصر وخارجها وتدريب الشباب المصري.

دربنا 1200 شاب في الأكاديمية المصرية الألمانية

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية، أن هناك الأكاديمية المصرية الألمانية لمساعدة الشباب المصري وثقل مهاراتهم، متابعا: «دربنا 1200 شخص فقط بسبب فيروس كورونا المستجد وأتمنى أن ينتهي كورونا لتدريب العديد من الشباب لصالح السوق المصرية ونتطلع من أجل زيادة المشروعت المعتمدة على طاقة الرياح في مصر وبناء القدرات المصرية المختلفة لتقدم الخدمة للعديد من الدولة، ونحن سعداء بالاسثتمار في مصر لأنها دولة أحد المحاور الأساسية للتعاون، حيث أن التعاون المصري الألماني براق وحقق نجاح كبير، سوق الطاقة واعد جدا، غطينا 20% من أسهم الطاقة المتجددة في مصر، ونتوسع لاستخدام طاقة الرياح والشمسية ونسعى أن تكون مصر منارة للطاقة».