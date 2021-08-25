إنتاج الصلب العالمي يرتفع 3% في يوليو الماضي

شهد إنتاج الصلب العالمي نموا بنسبة بلغت 3.3% على أساس سنوي، وأظهر تقرير صادر عن منظمة الصلب العالمية، إن إنتاج الصلب الخام للدول الـ64 التي قدمت تقاريرها بلغ 161.7 مليون طن في يوليو الماضي، مقارنة بشهر يوليو 2020.

1.3 مليون طن إجمالي إنتاج أفريقيا في يوليو الماضي

وبحسب المنظمة فقد أنتجت أفريقيا 1.3 مليون طن في يوليو الماضي، بزيادة 36.9% في يوليو 2020، فيما أنتجت آسيا ومنطقة «أوقيانوسيا»، التي تضم المنطقة الواقعة بين قارتي آسيا والأمريكتين، نحو 116.4 مليون طن، بانخفاض 2.5%.

فيما أنتجت رابطة الدول المستقلة 9.2 مليون طن، بزيادة 11.2%، وأنتج الاتحاد الأوروبي (27 دولة) 13 مليون طن، بزيادة 30.3%، بينما أنتجت مجموعة أوروبا والدول الأخرى 4.1 مليون طن ، بزيادة 4.6%.

وأنتج الشرق الأوسط 3.6 مليون طن ، بزيادة 9.2%، كما أنتجت أمريكا الشمالية 10.2 مليون طن بزيادة 36%، وأمريكا الجنوبية 3.8 مليون طن، بزيادة 19.6%.

الصين أنتجت 86.8 مليون طن في يوليو

شكلت البلدان الـ 64 دولة في المنظمة ما يقرب من 98% من إجمالي إنتاج الصلب الخام العالمي في عام 2020.وفيما يتعلق بإنتاج الدول على حدة، فقد أشار التقرير إلي أن الصين أنتجت 86.8 مليون طن في يوليو، بانخفاض 8.4% عن يوليو قبل الماضي، فيما أنتجت الهند 9.8 مليون طن ، بزيادة 13.3%. و أنتجت اليابان 8.0 مليون طن بزيادة 32.5%، و الولايات المتحدة 7.5 مليون طن بزيادة 37.9%، وتشير التقديرات إلى أن روسيا أنتجت 6.7 مليون طن بزيادة 13.4%، و أنتجت كوريا الجنوبية 6.1 مليون طن بزيادة 10.8%، وألمانيا 3 مليون طن ، بزيادة 24.7 %، وتركيا 3.2 مليون طن بزيادة 2.5%، كما أنتجت البرازيل 3.0 مليون طن ، بزيادة 14.5 %، و تشير التقديرات إلى أن إيران أنتجت 2.6 مليون طن بزيادة 9.0%.