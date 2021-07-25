مصر تتصدر إفريقيا.. تقرير: 11.6% زيادة في إنتاج الصلب العالمي خلال يونيو

كشفت منظمة الصلب العالمية، أن إنتاج العالم من الصلب الخام لنحو 64 بلغ 167.9 مليون طن في يونيو 2021، بزيادة قدرها 11.6٪ مقارنة بشهر يونيو 2020.

وبحسب حدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية، فقد بلغ إنتاج إفريقيا من الصلب 1.5 مليون طن في يونيو الماضي، بزيادة 46.9٪ عن يونيو 2020، فيما بلغ إنتاج آسيا وأوقيانوسيا (التي تضم المنطقة بين قارتي آسيا والأمريكتين، وتشمل جميع جزر المحيط الهادئ ) 122.5 مليون طن، بزيادة 6.4٪.

وذكر التقرير إن إنتاج رابطة الدول المستقلة بلغ 8.9 مليون طن، بزيادة 9.1٪، فيما أنتج الاتحاد الأوروبي 13.2 مليون طن، بزيادة 34.7٪، كما وأنتجت منطقة الشرق الأوسط 3.6 مليون طن بزيادة 9.1٪، وأمريكا الشمالية 10.0 مليون طن، بزيادة 45.2٪. وبلغ إنتاج أمريكا الجنوبية 3.9 مليون طن، بزيادة 51.3 ٪.

مصر تتصدر قائمة الدول المنتجة للصلب

وكشف التقرير عن تصدر مصر وليبيا وجنوب أفريقيا قائمة الدول المنتجة للصلب في قارة أفريقيا خلال يونيو، فيما تصدرت أستراليا والصين والهند واليابان ونيوزلندا وباكستان قائمة الدول الأعلى إنتاجا خلال الشهر، ضمن منطقة آسيا وأوقيانوسيا.

ووفقا لتقرير الصلب العالمية فقد أنتجت الصين 93.9 مليون طن في يونيو، بزيادة 1.5٪ عن يونيو 2020، كما أنتجت الهند 9.4 مليون طن، بزيادة 21.4٪. وبلغ إنتاج اليابان 8.1 مليون طن، بزيادة 44.4٪، والولايات المتحدة 7.1 مليون طن بزيادة 44.4٪.

وأشارت تقديرات المنظمة العالمية إلى أن روسيا أنتجت 6.4 مليون طن، بزيادة 11.4٪، كما أنتجت كوريا الجنوبية 6.0 مليون طن بزيادة 17.3٪، و ألمانيا 3.4 مليون طن بزيادة 38.2٪، فيما أنتجت تركيا 3.4 مليون طن بزيادة 17.9٪، والبرازيل 3.1 مليون طن، بزيادة 45.2 ٪، فيما تشير التقديرات إلى أن إيران أنتجت 2.5 مليون طن، بزيادة 1.9٪.