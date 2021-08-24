منة فضالي تخضع لجراحة عاجلة.. ومصدر: حالتها مستقرة

أجرت الفنانة منة فضالي، منذ قليلة، عملية جراحية بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وعقب الانتهاء منها نشرت صورة ليدها من داخل غرفة العمليات بالمستشفى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكتبت: «عملية خفيفة ادعولي».

مصدر: منة غير قادرة على الرد على الهاتف بسبب العملية

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من منة أن حالتها الصحية مستقرة، واستفاقت فورا عقب انتهائها من إجراء العملية الجراحية، ولكنها غير قادرة حتى الآن على الرد على هاتفها المحمول بسبب الجراحة.

وقبل دخولها لغرفة العمليات، حرصت منة فضالي، على طمأنة جمهور الفنان نضال الشافعي، على حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة شديدة، مع منتج فيلمه الجديد «ميني بار»، ما تسبب في انفجار القولون لديه، نتيجة العصبية الزائدة، ونقله لإحدى المستشفيات، ودخوله غرفة العمليات يوم الأحد الماضي.

منة فضالي تطمئن جمهورها على صحة نضال الشافعي: «تعبان ماحبناش نصوره»

ونشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعها بعدد من الفنانين، خلال زيارتهم للفنان نضال الشافعي، في المستشفى، منهم: مدحت تيخا، والمخرج حسني صالح، معلقة: «كنا عند نضال، بس احترامًا إنه تعبان ماحبناش نصوره، الحمد لله ضحكتك بالدنيا يا صاحبي، وربنا يحفظلك مراتك والله يعينها عليك، ويعينا إحنا كمان، نضال الحمد لله زي الفل، ربنا يتمم شفاه على خير، حبيت أطمن كل الناس».