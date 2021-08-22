منة فضالي تتعرض للخيانة في «أزمة قلبية» مع خالد سليم: براهن على الفيلم

تواصل الفنانة منة فضالي تصوير دورها في فيلم «أزمة قلبية» بمنطقة المعادي، حيث تجمعها مشاهد مع كل من خالد سليم، هالة فاخر سوسن بدر وتوني ماهر.

منة فضالي تكشف عن تفاصيل أزمة قلبية

وقالت منة فضالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها أعجبت بالسيناريو وطبيعة دورها بالفيلم، خاصة أنه مختلف عن سابق أدوارها في السينما، مضيفة أنها تجسد شخصية فتاة تدعي «دنيا»، لكنها تتعرض للخيانة من زوجها وصديقتها، وتتوالى الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق.

وأكدت «منة» أنها تراهن على هذا الفيلم عند طرحه بدور العرض السينمائي، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائي.

منة فضالي تنشر صورا من كواليس الفيلم

وكانت منة فضالي نشرت صورا من كواليس الفيلم عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: «الحبايب كلهم في صورة فيلم أزمة قلبية، حتتفرجوا علي فيلم جامد، إخراج العسل دكتور مرقص عادل، عشرة العمر الجميل خالد سليم والقمر سوسن بدر وصاحبة الدم الخفيف هالة فاخر والمشكلة بقى توني ماهر، إنتاج الريماس، مدير تصوير محمد عز العرب».

آخر أعمال منة فضالي في السينما

وكان آخر أعمال منة فضالي في السينما فيلم «زنزانة 7»، الذي حقق إيرادات مرتفعة وقت عرضه في العام الماضي، حيث بلغت إيراداته 8 ملايين و638 ألف و538 جنيه، وفقا للبيانات الصادرة آنذاك من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وشارك في بطولة الفيلم كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، مدحت تيخة.