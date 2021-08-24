«التعليم» توجه رسالة مهمة لطلاب المرحلة الإعدادية بشأن المصادر الرقمية

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب المرحلة الإعدادية، على ضرورة الاهتمام بالكتب العلمية التي تزخر بها «موسوعة الفراشة» من خلال بنك المعرفة المصري.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، أن كتاب الفايكنج وغيره من كتب «الفراشة» من مصادر «يورك برس» على بنك المعرفة المصري، يتيح للطلاب الكثير من المعلومات المهمة، موضحا أن الوزارة حريصة على توفير أكبر قدر من المصادر الرقمية لطلابها للاستفادة منها.

«شوقي»: سنحدد مصادر رقمية معينة لطلاب الثانوية العامة 2022 خلال أيام

وتابع وزير التربية والتعليم، أن جميع المصادر الرقمية التي وفرتها الوزارة تهدف إلى تدريب الطلاب على نمط الامتحانات الجديد، الذي يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتا إلى أنه سيتم تحديد عينة من المصادر الرقمية لطلاب الثانوية العامة للاطلاع عليها خلال أيام.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن المنصات التي وفرتها الوزارة بها مجموعة من الخبراء المتخصصين لشرح المقررات الدراسية بطرق مبسطة وميسرة تسهيلا على الطلاب، مؤكدا أن هذه المنصات مكملة للعملية التعليمية والحضور الفعلي للطلاب في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022.

«شحاتة»: المنصات فرصة للتعليم والتدريب بعيدا عن الدروس الخصوصية

من جانبه، أكد الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، أن جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعتبر فرصة مميزة للتدريب والتعليم والتثقيف بعيدا عن طرق التعليم التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين.

وأضاف «شحاتة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه المنصات مهمة لطلاب التعليم قبل الجامعي ويجب عليهم الاستفادة منها بعيدا عن الدروس الخصوصية التي تهدف فقط للربح وليس للتعليم المبنى على تطوير عقل الإنسان.