وزير التعليم: «النظام القديم كان أسهل لينا»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه فخور للغاية بالنظام الجديد الخاص بتصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة، كما أن الوزارة لديها شفافية مطلقة، مؤكدًا أن هناك المئات من الأقاويل والاجتهادات تُقال، والبعض يؤلف شائعات لا أساس لها من الصحة، فكان واجبا على الوزارة أن تأخذ الكاميرا وتصور القائمين على هذا الجهد من أجل معرفة المواطنين وطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم حجم الجهد الذي بُذل.

الشائعات ليست أمرا سهلا على الوزارة

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن الشائعات ليست أمرًا سهلا على الوزارة، «ده أمر مش سهل علينا خالص، لا أنا ولا زملائي، لأن حجم الجهد المعمول رهيب، ولا يستحق عليه هذا النوع من الهجوم أبدًا»، موضحًا أن الوزارة كان لديها حل أسهل، وهو عدم الخوض في عملية التطوير، والاستمرار في النظام القديم لمن يُطالب بالنظام القديم، « ده كان أسهل لينا».

وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور

وتابع: « فيه ناس كتير زعلانة عشان ولادها جابت 70% وهما متعودين إنهم يجيبوا فوق الـ 90%، عاوز أقول لهم إن ولادكم اتعلموا أحسن، وجابوا 70% بدراعهم، ونسبة 70% دي أقيم من 90% كاذبة».

الإنسان المصري قادر على مواجهة المستقبل

وأردف وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن تطوير المنظومة التعليمية لم تكن تجرى إلا من الشخص الذي لديه هدف ورسالة، التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، من أجل بناء الإنسان المصري القادر على مواجهة المستقبل، «ده اللي بنحاول نتعب عشانه، الموضوع مش مسألة مجموع ونمر وتنسيق وتظلمات، إحنا بنحضر لمستقبل جيد»، موضحًا أنه ليس كل الناس لديها اهتمام بنفس الهدف أو مدركة أبعاده، ولكن نحاول نشرح للمواطنين ما نقوم به.