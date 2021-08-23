وزير التعليم عن «تصحيح نموذج إجابة واحد في الكنترول»: يجب إبلاغ النائب العام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مواقع السوشيال ميديا تظل مسرحا لآلاف الشائعات والافتراءات مثل النظرية الكاذبة التي تدعي أنه تم تصحيح نموذج إجابة واحد فقط في الكنترول المركزي من أربعة نماذج خاصة بإجابة طلاب الثانوية العامة 2021، مؤكدا أنه لا أساس لها من قريب أو بعيد، موضحاً: «فعلا ضروري إبلاغ النائب العام، ولكن عمن يروج مثل هذه السخافات التي تثير البلبلة».

جاء ذلك في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ردا على منشورات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن التصحيح الإلكتروني من داخل الكنترولات تم على نموذج إجابة واحد فقط من النماذج الأربعة، ما أدى إلى رسوب ربع الطلبة، وحدوث تبديل في النتائج الحقيقة لنصف الطلبة، أما بقية الطلاب هي فقط التي تم تصحيح امتحاناتها بطريقة سليمة، وهو السبب الحقيقي في صدمة الطلاب وأولياء الأمور والسبب في في حجب النتائج.