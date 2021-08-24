وزير التعليم عن النهوض بالمنظومة: نحاول تحقيق أفضل مما أحدثه محمد علي

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن منظومة تطوير التعليم، فذكر أن الوزارة لا تسعى للوصول إلى نموذج محمد علي الخاص بالتعليم، بل حاولت عمل أفضل منه، عندما أطلقت بنك المعرفة، «ده الهدف، بدل ما نبعت 50 أو 100 ينال المعرفة من الخارج، إحنا جبنا المعرفة اللي بره، وتم إتاحتها للجميع، والدولة متكفلة بهذا الأمر منذ عام 2015، حتى اليوم»، موضحًا أن ما تم إنفاقه على المصادر الرقمية وعلى المحتوى كبير جدًا.

ما أنفقناه على المصادر الرقمية والمحتوى كبير جدًا

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، ويُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن «الدولة أتاحت للطلاب أنهم يحضروا من بنك المعرفة، عشان كلنا نعرف قد إيه الدولة مهتمة بالموضوع ده»، موضحًا أن الفجوة على مدار السنوات الماضية أن المواطنين كانوا يهتمون بأمور جانبية، وليست من أساس التعلم، فالمواطنون كانوا يهتمون بالمجموع والجامعات والوجاهة الاجتماعية.

أرقام المجاميع لا تُعبر عن أي شيء

وأردف وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن «ما هو ممكن الولاد تتعلم وتخش الجامعة عادي، نفس الكراسي اللي اتملت في الجامعة السنة اللي فاتت هي هي اللي هتتملى السنة دي، لو دخلت الطب من مجموع 95% هو نفس الأمر لما تدخله من 85%، المهم النتيجة تبقى واحدة، فرقم المجموع لا يعبر عن شيء، ده نظام تقييم مختلف، مش معمول لشيء سوى فرز لمهارات البعض، واحد مثلا زعلان أن ابنه جاب 65% وهو كان طول عمره شاطر، فيه ناس كتير جايبة 95% و90% و85%، هي منافسة عادلة بينهم، على نوع تقييم جديد، لازم نتآلف معاه ونحضر نفسنا ليه كويس».