لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على المنح الجامعية المجانية 2021

يبحث الكثيرون من طلاب الشهادة الثانوية العامة 2021، خاصة المتفوقين عن المنح الدراسية المجانية التي تقدمها الوزارات والمؤسسات المعنية، للطلاب المتفوقين دراسيًا.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع وجريدة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية العامة، نستعرض خريطة المنح المعروضة من الجامعات الأهلية والخاصة، وشروط وكيفية الحصول عليها، وذلك في التقرير التالي:

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي الدراسية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن العام الماضي، عدد 100 منحة تقدم لطلاب الثانوية العامة وهي سنوية للطلاب المتفوقين، إذ جرى وضع عدد من الشروط لحصول الطالب عليها، كما يلي:

- الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

- المنحة موجهة للطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة فقط.

- ترتيب الطلاب للحصول على المنح في الجامعات الثلاث، وفقًا لمجموع كل شعبة على حدة، ويجرى توزيع المنح حسب التخصصات المطروحة في كل جامعة.

- في حالة تساوي مجموع الطلاب، تكون الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، يليهم الطلاب المتفوقون رياضيًا بشرط تقديم مستندات رسمية تثبت ذلك.

- يمكن للطلاب الاستمرار في المنحة بشرط أن يكون متفوقا دراسيًا.

منح مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

وتقدم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عدد من المنح للطلاب، تنقسم إلى 10 منح مجانية للطلاب ذوي الهمم، للدراسة البكالوريوس بالجامعات الآتية: «الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري»، وذلك بدءًا من العام الدراسي 2021/2022.

بالإضافة إلي 40 منحة للطلاب المتفوقين في عدد من الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية، وهي « الجامعة البريطانية في مصر، جامعة العلوم والتكنولوجيا، النيل، المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، النيل، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا» ولكي يتمكن الطالب من التقديم في تلك المنح، يجب أن يتوفر به الشروط الآتية:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- مقيدًا في مدرسة حكومية «لن يُقبل الطلاب من المدارس الأزهرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس التجريبية».

- مقيدًا في مدرسة ثانوية عامة، وأن يكون حاصلاً على مجموع لا يقل عن 85% من شعبتي علمي علوم ورياضة، و80% شعبة أدبي.

- استيفاء الطالب كافة المعايير التي تحددها الجامعة التي يتقدم للانضمام إليها.

- ألا يكون الطالب أقام خارج الجمهورية لفترة أكثر من ثلاثة أعوام.

- تُمنح الأولوية للطلاب الذين يمكن إثبات احتياجهم المالي، ويظهرون تفوقًا أكاديميًا ويشاركون في الأنشطة العامة.

ويمكن للطلاب التقديم على المنح من هنــا.

علمًا بأنّ آخر موعد للتقديم لمنح مؤسسة ساويرس للتنمية يوم 25 أغسطس الحالي.

منح البنك الأهلي المصري للطلاب

ويقدم البنك الأهلي المصري عددًَا من المنح الدراسية التي يجرى تمويلها في بعض الحالات بالكامل، للطلاب المتفوقين دراسيًا، في التخصصات الآتية..

أولا: جامعة الملك سلمان الدولية

برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الانتاج

برنامج تكنولوجيا صناعة الاجهزة الدقيقة

برنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - أمن الحاسبات)

برنامج هندسة الطاقة

برنامج هندسة المياه والبيئة

برنامج بيولوجيا الأحياء المائية

برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية

برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات

برنامج الاستثمار والتمويل

ثانيا: جامعة الجلالة

برنامج التمريض

برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

برنامج تكنولوجيا الأغذية

برنامج هندسة المواد والتصنيع

برنامج علوم وتكنولوجيا النانو

برنامج تصميم الوسائط الرقمية والمرئية.

برنامج ادارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

ثالثا: جامعة العلمين الدولية:

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات).

برنامج التسويق.

برنامج تصميم الأثاث.

منح تطرحها الجامعات

تقدم الجامعات الأهلية منح للطلاب المتفوقين، التي تعوق ظروفهم الاجتماعية الاستمرار في الدراسة، إذ أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه خلال الأسبوع المقبل يجرى الإعلان عن المنح المتوفرة، كما يلي:

- نجاح الطالب في كل المقررات الدراسية حتى تاريخ طلب المنحة.

- يتقدم الطالب بطلب الحصول على المنحة، موضحًا الظروف التي تمنعه من تحمل نفقات الدراسة، بسبب وفاة ولي الأمر.

- فحص كل حالة على حدة من خلال المرشد الأكاديمي للطالب وتقديم تقرير برأيه في مدى أحقية الطالب في الحصول على المنحة.

- يستمر الطالب في الحصول على المنحة، طالما ظل محافظًا على استيفاء الشروط التي على أساسها حصل على المنحة.