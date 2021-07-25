لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على خطوات التقديم لبرنامج المنح الجامعية 

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المنحة الجامعية لطلاب الثانوية العامة 2021، موضحة أن التقديم ينتهي 10 أغسطس المقبل، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع التعليمات عند التقديم للمنحة من خلال هذا الرابط، والاستفادة منها، لافتة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021 تنتهي أول أغسطس المقبل، مؤكدة أنها تسير بصورة منتظمة حتى الآن.

ترصد «الوطن» خطوات التقديم للمنحة الجامعية لطلاب الثانوية العامة 2021

*عند الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة قدم مستندا رسميا لنتيجة الثانوية العامة خلال 48 ساعة من الإعلان الرسمي للنتيجة عن طريق البريد الإلكتروني على أن يكون عنوان الإيميل المرسل مكتوب به «نتيجة ثانوية عامة 2021/2022- الرقم القومي للطالب».

*يجب أن تتحقق من شروط القبول في الجامعة والكلية التي تفضلها وأن تستأنف عملية التنسيق والتقديم في الجامعات.

*يجب أن يحتوى الإيميل على «اسم الطالب بالكامل- الرقم القومي للطالب- المحافظة- المستند الدال على نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالطالب».

*سيتم التواصل مع المتقدمين الذين حصلوا على ترتيب متقدم بعد مراجعة الاستمارات لتحديد موعد لمقابلة شخصية.

*زيارة صفحة الأسئلة المتكررة إذا كان لديك سؤال من خلال هذا الرابط.

وأوضحت الوزارة أن برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يقدم عددًا من الفرص لمنح دراسية جامعية لمدة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية لما يقرب من عدد 140 طالبا وطالبة في العام الدراسي الجامعي 2021-2022 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وأضافت أن الطلاب يتم اختيارهم بناءًا على مدى قوة وجودة استمارة التقديم بعد استيفائهم لمعايير القبول، مؤكدة أن البرنامج يهدف إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض وذلك من خلال تقديم فرص لتعليم جامعي ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتتسم بالتميز.