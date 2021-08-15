لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على المنح المجانية المتاحة في الجامعات

بعد انتهاء اختبارات الشهادة الثانوية العامة، يبحث الكثيرون من الطلاب عن المنح الدراسية، خاصة في الجامعات الأهلية الجديدة، بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن 3 أنواع من المنح في الجامعات الأهلية الجديدة وهي الجلالة، والعلمين الدولية وجامعة الملك سلمان الدولية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية العامة، خريطة المنح المعروضة من الجامعات الأهلية والخاصة، وشروط وكيفية الحصول عليها، وذلك في التقرير التالي..

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم 100 منحة للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة سنويًا، والمقبولين في الجامعات المصرية، بشرط توفر بعض الشروط التي جاءت كالآتي..

الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

المنحة موجهة للطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة فقط.

يتم ترتيب الطلاب للحصول على المنح في الجامعات الثلاث وفقًا لمجموع كل شعبة على حدة، ويتم توزيع المنح حسب التخصصات المطروحة في كل جامعة.

في حالة تساوي مجموع الطلاب، تكون الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، يليهم الطلاب المتفوقون رياضيًا بشرط تقديم مستندات رسمية تثبت ذلك.

يمكن للطلاب الاستمرار في المنحة بشرط أن يكون متفوقا دراسيًا.

منح البنك الأهلي المصري للطلاب

ويقدم البنك الأهلي المصري عددا من المنح الدراسية التي يتم تمويلها في بعض الحالات بنسبة 100%، للطلاب المتفوقين دراسيًا، في التخصصات الآتية..

أولا: جامعة الملك سلمان الدولية

برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الانتاج

برنامج تكنولوجيا صناعة الاجهزة الدقيقة

برنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - أمن الحاسبات)

برنامج هندسة الطاقة

برنامج هندسة المياه والبيئة

برنامج بيولوجيا الأحياء المائية

برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية

برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات

برنامج الاستثمار والتمويل

ثانيا: جامعة الجلالة

برنامج التمريض

برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

برنامج تكنولوجيا الأغذية

برنامج هندسة المواد والتصنيع

برنامج علوم وتكنولوجيا النانو

برنامج تصميم الوسائط الرقمية والمرئية.

برنامج ادارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

ثالثا: جامعة العلمين الدولية:

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات).

برنامج التسويق.

برنامج تصميم الأثاث.

ثالثا منح تطرحها الجامعات

فضلا عن المنح السابقة، تقدم الجامعات الأهلية منح للطلاب المتفوقين، التي تعوق ظروفهم الاجتماعية الاستمرار في الدراسة، وجاءت شروط القبول كالآتي..

نجاح الطالب في كل المقررات الدراسية حتى تاريخ طلب المنحة.

يتقدم الطالب بطلب الحصول على المنحة، موضحًا الظروف التي تمنعه من تحمل نفقات الدراسة، بسبب وفاة ولي الأمر.

يتم فحص كل حالة على حدة من خلال المرشد الأكاديمي للطالب وتقديم تقرير برأيه في مدى أحقية الطالب في الحصول على المنحة.

يستمر الطالب في الحصول على المنحة طالما ظل محافظا على استيفاء الشروط التي على أساسها حصل على المنحة.