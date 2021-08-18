«الجامعات الأهلية»: إعلان عدد كبير من المنح الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد حلمي الغر، رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن المنح الدراسية في الجامعات الأهلية تحددها وزارة التعليم العالي، وسيتم إعلانها الأسبوع المقبل، وسيكون هناك عدد كبير من المنح.

انخفاض حد القبول بالجامعات الأهلية

وأضاف «الغر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأربعاء، على قناة «dmc» الفضائية، أن تنسيق الجامعات الخاصة يقل عن الجامعات الحكومية في حدود 1% أو 2%، والجامعات الأهلية أقل بـ5%، مشددًا على أن اختبارات القدرات ضروري للحصول على ما يعرف بـ«المجموع الاعتباري» الذي يلتحق به الطالب في الجامعات الأهلية، موضحًا أن المجموع الاعتباري 70% منه فقط لنتيجة الثانوية العامة، و30% منه لامتحان القدرات.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن الامتحان موحد لكل الجامعات الأهلية، ويكون «أون لاين»، ويستطيع الطالب دخول الامتحان أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن الجامعات تحدد الحد الأدنى للقبول، ولكنها عند الاختيار تختار في البداية أصحاب المجاميع المرتفعة.

تفاصيل اختبارات الجامعات الأهلية

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2021، على 3 مراحل مختلفة خلال شهر أغسطس الجاري، وفقا لأولوية انتهاء جميع الطلاب من التسجيل لرغباتهم عبر الموقع.

وكشفت الوزارة أن اختبارات القبول انعقدت يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس الجاري، لجميع الطلاب الذين سجلوا حتى الخميس الموافق 5 أغسطس الجاري، على أن يكون يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أغسطس، لجميع الطلاب الذين سجلوا الرغبات حتى الخميس 12 أغسطس، على أن يكون الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري للطلاب الذين أنهوا تسجيل رغباتهم حتى 19 أغسطس الجاري.