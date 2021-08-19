دليل المنح الدراسية لطلاب الثانوية 2021 بجامعات «أهلية وخاصة وحكومية»

مع انتهاء ماراثون الثانوية العامة، يبحث عدد كبير من الطلاب عن المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية، لذا ترصد «الوطن» في التقرير التالي، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لأبنائها الطلاب، المنح الدراسية التي جرى الإعلان عنها لدفعة الثانوية العامة 2021 والتي جاءت على النحو التالى:

السيسي يخصص 200 منحة دراسية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 200 منحة دراسية لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ للدراسة في الجامعات الأهلية «الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة» للعام الجامعي 2021/2022، ويتم التقديم على المنح بدءًا من اليوم، وحتى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021، ويمكنك التقديم على المنح من هنـــــــــا.

منح مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

أولًا: 10 منح دراسية للطلاب ذوي الهمم

وتقدم المؤسسة نحو 10 منح دراسية لخريجي الثانوية العامة ذوي الهمم دفعة 2020/2021 لدراسة البكالوريوس بالجامعات الآتية: «الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري»، وذلك بدءًا من العام الدراسي 2021/2022.

شروط الحصول على المنح:

- أن یكون المتقدم حاملًا للجنسیة المصریة ومقیمًا داخل جمھوریة مصر العربیة «تكون الأفضلیة للمصریین غیر مزدوجي الجنسیة».

- أن یكون الطالب حاصلًا على شھادة من ثانویة عامة حدیثة أو ما یعادلھا بمجموع لا یقل عن 75%.

- أن یكون المتقدم لدیه شھادة صحیة معتمدة بنوع الإعاقة.

- یتم تقدیم المنح الدراسیة بناءً على الاحتیاج المادي والجدارة والشخصیة المثبتة من خلال التفوق الأكادیمي، والأنشطة غیر الصفیة، والسلوك الاجتماعي.

- الحد الأدنى للقبول 75% لشعبة علمي علوم ورياضيات وأدبي.

ويمكن للطلاب التقديم على المنح من هنـــــــا.

ثانيًا: منحة ساويرس للتفوق تمنح 40 منحة دراسية

وتدعم منحة ساويرس للتفوق 40 طالبًا وطالبة لدراسة درجة البكالوريوس في 9 جامعات خاصة وأهلية وحكومية متميزة في مصر من خلال منح كاملة طوال فترة الدراسة وهى:

الجامعات الأهلية/ الخاصة:

- الجامعة البريطانية في مصر.

- مدينة زويل «جامعة العلوم والتكنولوجيا».

- جامعة النيل.

- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

الجامعات الحكومية:

- جامعة القاهرة.

- جامعة عين شمس.

- جامعة الإسكندرية.

- جامعة أسيوط.

- جامعة المنصورة.

شروط الحصول على المنح:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية «ستُمنح الأولوية للطلاب الذين لا يحملون جنسية مزدوجة».

- أن يكون الطالب مقيدًا في مدرسة حكومية «لن يُقبل الطلاب من المدارس الأزهرية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس التجريبية».

- أن يكون الطالب مقيدًا في مدرسة ثانوية عامة، وأن يكون حاصلاً على مجموع لا يقل عن 85% من شعبتي علمي علوم ورياضة، و80% شعبة أدبي.

- أن يستوفي الطالب كافة المعايير التي تحددها الجامعة التي يتقدم للانضمام إليها.

- ألا يكون الطالب أقام خارج الجمهورية لفترة أكثر من ثلاثة أعوام.

- تُمنح الأولوية للطلاب الذين يمكن إثبات احتياجهم المالي، ويظهرون تفوقًا أكاديميًا ويشاركون في الأنشطة العامة.

- تذهب أفضلية الاختيار للمستفدين من برنامج تكافل وكرامة.

ويمكن للطلاب التقديم على المنح من هنـــــــا.

علمًا بأنّ آخر موعد للتقديم لمنح مؤسسة ساويرس للتنمية يوم 25 أغسطس الحالي.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنّ الجامعة ستقدم عددًا من المنح‏‏ للطلاب أوائل الثانوية العامة، على أن يتم فتح باب التقديم والتسجيل لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى للعام الدراسي 2012/2022، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل في كل من برامج كلية الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والإنسانية وبرامج علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

جامعة النيل

وتقدم جامعة النيل منحًا دراسية كاملة لأفضل 10 طلاب من طلاب الثانوية العامة، في الأعمال والهندسة وعلوم الكمبيوتر والتكنولوجيا الحيوية التي تغطي كامل مدة الدراسة.

ويشترط للحصول على المنحة:

- إظهار سجل قوي من الأنشطة اللاصفية والبحوث والابتكار والإبداع وقدرات ريادة الأعمال والمشاركة في الأنشطة الخيرية.

- تلبية متطلبات القبول في جامعة النيل، بما في ذلك إتقان اللغة الإنجليزية والتميز الأكاديمي.

علمًا بأنّه تم مدّ فترة التقديم للمنح الدراسية حتى نهاية شهر أغسطس الحالي، وفقًا لما أعلنته الجامعة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

مؤسسة الألفي

تقدم مؤسسة الألفي منحًا دراسية جزئية للطلاب المتقدمين للدراسات الجامعية «البكالوريوس» في جامعة النيل في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وتغطي المنحة المصاريف الدراسية طوال فترة الدراسة، بالشروط الآتية:

- طالب ثانوية إما من قسم الرياضيات بدرجة لا تقل عن 95% أو طالب في مدرسة STEM بحد أدنى 90%.

- الحاجة المالية أمر لا بد منه للمنحة، لذا يجب توضيح ذلك وإثباته ودعمه في الطلب، وسيجري اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد من قبَل لجنة مؤسسة الألفي AAF.

- يجب الالتزام بحضور مستوى مقبول بجميع الفصول الدراسية ويجب عدم تلقي أي تحذيرات تأديبية.

شركة التكرير المصرية

وتقدم الشركة المصرية للتكرير «ERC»، منحة دراسية كاملة، موجهة للطلاب من مناطق المطرية، الخصوص وشرق شبرا الخيمة المتقدمين للدراسات الجامعية في جامعة النيل في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وتغطي المنحة كامل المصاريف الدراسية طوال فترة الدراسة، بالشروط الآتية:

- أن تكون نتيجة المدرسة الثانوية (قسم الرياضيات) 95%.

- إثبات الإقامة في مناطق: المطرية، الخصوص وشرق شبرا حتى تكون مؤهلًا للحصول على المنحة.

- أن يكون الطالب تخرج هذا العام بدرجة الثانوية العامة من ثانوية أو من مدرسة حكومية بأداء أكاديمي قوي.

- استيفاء شروط القبول في المجلس الأعلى للجامعات وجامعة النيل، بما في ذلك إجادة اللغة الإنجليزية.

مؤسسة بنك مصر للتنمية الاجتماعية

وتقدم مؤسسة بنك مصر للتنمية الاجتماعية منحًا دراسية كاملة للطلاب المصريين من جميع أنحاء مصر الذين يتقدمون للدراسات الجامعية في جامعة النيل في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية إدارة الأعمال، وتغطي المنحة كامل المصاريف الدراسية طوال مدة الدراسة، وذلك بالشروط الآتية:

- الحصول على تقدير لا يقل عن 94% بالثانوية العامة في شعبة الرياضة.

- الحصول على تقدير لا يقل عن 90% بالثانوية العامة في الشعبة الأدبية.

- الحصول على تقدير لا يقل عن 85% لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

- إظهار سجل قوي من الأنشطة المجتمعية والبحوث والابتكار والإبداع وقدرات ريادة الأعمال والمشاركة في الأنشطة الخيرية.

- يجب الالتزام بحضور جميع الفصول الدراسية، ويجب عدم تلقي أي تحذيرات تأديبية.