بعد قليل.. بدء عمل المخابز البلدية بعد صيانة «سيستم الصرف»

تبدأ في الساعة الخامسة من فجر اليوم الأربعاء 25 أغسطس، عمل المخابز البلدية في إنتاج الخبز المدعم الذي يوزع على المواطنين المقيدين بمظلة منظومة الخبز المدعم، وذلك بعد انتهاء أعمال صيانة سيستم نظام الصرف المميكن الذي تم البدء في صيانته في الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء 24 أغسطس.

28 ألف مخبز مدعم على مستوى الجمهورية

ويبلغ عدد المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية 28 ألف مخبز مدعم، تنتج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا، لعدد 72 مليون مواطن مصري مستحق للخبز المدعم ومقيد بمنظومة الخبز.

150 رغيفا حصة كل مواطن في الشهر

وبحسب بيان سابق لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن وزن رغيف الخبز المدعم الذي يصرفه المواطن على بطاقة التموين يبلغ 90 جراما، ويحق للمواطن الواحد المقيد بالبطاقة صرف 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفا حصل المواطن الشهرية من الخبز، حيث يحق للأسرة التي تمتلك بطاقة تموينية وعددها 4 أفراد أن تصرف يوميا 20 رغيفا من المخبز البلدي المجاور لها بتكلفة جنيه واحد، حيث يباع رغيف الخبز المدعم على بطاقة التموين بـ5 قروش للمواطن.

منافذ التموين تستكمل صرف السلع للمواطنين

فيما تبدأ منافذ صرف السلع التموينية، صباح اليوم الأربعاء، في استقبال المواطنين الذين لم يصرفوا مقررات شهر أغسطس حتى الأن،حيث متاح استكمال صرف حصص ومقررات شهر أغسطس حتى نهاية الشهر الجاري.

وينتشر على مستوى المحافظات، 38 ألف منفذ تمويني، ما بين منافذ البدالين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تخدم هذه المنافذ 64 مليون مواطن مقيدين بمنظومة الدعم التمويني.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية صيانة تمت لسيستم قواعد البيانات في نظام صرف الخبز وسلع التموين، منذ الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء وحتى الساعة الواحدة صباح اليوم الأربعاء.