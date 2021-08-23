4 أسباب وراء توقف سيستم صرف الخبز وسلع التموين.. تعرف عليها

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء غدا الثلاثاء، إجراء صيانة في خادم قواعد البيانات لتطبيقات الخبز والتموين عبر المنظومة المميكنة، حيث من المقرر أن يتوقف نظام صرف الخبز والتموين خلال توقيت هذا الإجراء، وذلك لمدة 4 ساعات كاملة، بداية من الساعة 9 مساء الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الجاري، حتى الساعة الواحدة صباح الأربعاء الموافق 25 أغسطس، وذلك في كل المخابز والمطاحن والبدالين، بسبب إجراء صيانة في خادم قواعد البيانات لتطبيقات الخبز والتموين من أجل تحديث بيانات المنظومة.

وتتعدد أسباب إقدام وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تعطيل وتوقف النظام المميكن في تطبيقات صرف الخبز والتموين، وتشمل 4 أسباب.

** السبب الأول: إجراء صيانة

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بصيانة السيستم الخاص بماكينات الصرف الآلي للخبر والسلع التموينية، وهي صيانة دورية غالبا ما تتم مرة كل عام في قواعد بيانات منظومة المميكنة للتموين.

**السبب الثاني: تحديث بيانات

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هدف إجراء الصيانة الدورية هي تحديث بيانات قواعد المنظومة المميكنة، حيث أنه يجري العمل بالبيانات الموجودة فعليا على النظام المميكن منذ العام الماضي 2020، ومنذ أخر توقيت للإجراء الذي تم في الصيانة في أغسطس من العام الماضي 2020.

** السبب الثالث: عمل المنظومة المميكنة بإنتظام

أكدت الوزارة، أن دورية صيانة سيستم نظام صرف الخبز وسلع التموين، تؤدي في النهاية إلى عمل منظومة صرف السلع بشكل سلس ومنتظم على مدار العام، دون تلقي أية شكاوى من تعطل في نظام صرف السلع، حيث أن صيانة النظام هي بمثابة إعادة تنشيط للنظام مما يجعله يعمل بشكل منتظم طوال العام.

**السبب الرابع: زيادة سرعة صرف الخبز والسلع عبر الماكينات

وأوضحت الوزارة، أن من ضمن أهدف إجراء صيانة لسيستم صرف الخبز وسلع التموين، زيادة سرعة عملية الصرف نفسها سواء من المخابز أو من منافذ التموين، تسهيلا على المواطنين في عدم الانتظار طويلا أمام منافذ الصرف، حتى تتمكن ماكينات الصرف من ضرب السلع أو الخبز المصروف، حيث أن تحديث البيانات والصيانة يؤدي في النهاية إلى زيادة في سرعة الصرف عبر الماكينة.