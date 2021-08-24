اليوم.. توقف سيستم ماكينات صرف الخبر وسلع التموين لإجراء صيانة

يتوقف مساء اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 9 مساء، سيستم ماكينات صرف الخبز وسلع التموين، بهدف إجراء صيانة، وذلك لمدة 4 ساعات كاملة، حيث تنتهي أعمال الصيانة في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 25 أغسطس.

تحديث بيانات السيستم

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عمليات الصيانة المقرر إجراؤها على سيستم ماكينات الصرف، سواء ماكينات صرف الخبز أو ماكينات صرف السلع التموينية، تهدف إلى تحديث البيانات، والتي تؤدي في النهاية إلى انتظام عمل الماكينات بشكل سلس طوال العام.

وأوضحت الوزارة في قرارها، أن إجراء صيانة النظام المميكن الذي تعمل به ماكينات الصرف سيسرع من عملية الصرف التي تتم وذلك عند ضرب البطاقة التموينية في ماكينة الصرف، دون الانتظار من أجل قراءة بيانات البطاقة.

ونوهت الوزارة، بأن إجراء صيانة نظام الصرف المميكن لن يؤثر مطلقا على حركة صرف الخبز من المخابز البلدية، وأيضا لن يؤثر على حركة صرف سلع التموين والتي تجري حاليا على مستوى الجمهورية في جميع المنافذ والخاصة بصرف حصص شهر أغسطس الجاري، والذي يستمر الصرف حتى نهاية كل شهر.

أسباب توقف سيستم صرف الخبز والسلع التموين:

1 - إجراء صيانة للنظام.

2- تحديث بيانات النظام.

3- انتظام عمل المنظومة المميكن.

4- زيادة سرعة النظام أثناء الصرف.

ويبلغ عدد المواطنين على منظومة دعم الخبز 72 مليون مواطن، ويحق لكل مواطن منهم صرف حصته اليومية من الخبز والتي تقدر بعدد 5 أرغفة يوميا بواقع 15 رغيفا على مدار الشهر.

فيما يبلغ عدد المواطنين المستحقين لمنظومة الدعم التمويني من السلع 64 مليون مواطن يصرفون شهريا الحصص والمقررات التي حددتها وزارة التموين لكل بطاقة تموين والتي تشمل: 2 كيس أرد لكل بطاقة تموين يزيد أفرادها عن 4 أفراد وكيس أرد واحد للبطاقة التي يقل أفرادها عن 4 أفراد، وعدد 2 زجاجة زيت بحد أقصى لكل بطاقة، وعدد 2 كيس سكر لكل فرد مقيد بالبطاقة، فضلا عن توافر 28 سلعة تموينية أخرى يختار منها المواطن من يناسب احتياجاته من منافذ التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ عددها 38 ألف منفذ تمويني.