منى زكي: بصور فيلم جديد مع هنيدي.. «أكتر راجل كيوت في العالم»

كشفت الفنانة منى زكي كواليس أعمالها الفنية المقبلة، موضحة أنها تصور الآن فيلما جديدا مع الفنان محمد هنيدي.

وأوضحت منى زكي خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هذا هو أول فيلم تصوره مع هنيدي بعد مشاركتها في بطولة فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، معتبرة أن هنيدي «كيوت وأكتر راجل كيوت في العالم».

وأشارت منى زكي إلى أن الفيلم إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر وبطولة تارا عماد ومونيا ولبلبة، معربة عن سعادتها لوجودها بين طاقم الفيلم، خاصة أنها بدأت التصوير فيه بعد مسلسل «لعبة نيوتن».

سعيدة بسبب حوارها مع إسعاد يونس

وأبدت منى زكي سعادتها بسبب الحوار الذي أجرته مع الفنانة إسعاد يونس والذي أذيع على مدار يومين مضيفة: «انا اتبسطت قوي قوي قوي وكان نفسي من زمان وكان نفسي بس ألاقي حاجة آجي أتكلم فيها» وطلبت منها الفنانة إسعاد يونس أن تطبخ لها «مسقعة» وردت عليها أنها لم تدخل المطبخ منذ سنوات ولكنها ستقوم بعمل «مسقعة» لها.

جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي يقدم الآن فيلم «الإنس والنمس» بطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.