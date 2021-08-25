منى زكي: كنت محتاسة في «عفرتو».. والناس ضحكت عليَّ في مسرحية بالمدرسة

قالت الفنانة منى زكي، إن أول مسرحية قامت بتمثيلها هي «عفرتو» وليست «كدة أوكيه»، إذ أنها في مسرحية «عفرتو» وكانت تشعر فيها بأنها «محتاسة، لا كنت عارف المنطقة اللي هبدأ فيا ولا هقول إيه، كنت بس بقول (بجد، يا سلام، معقول)»، موضحة أنها تعلمت كثيرًا من تجربتها في مسرحية «عفرتو» نظرًا لأن بها أساتذة كبار للغاية أمثال الفنان حسن حسني، ومحمد هنيدي، وهاني رمزي، «كلهم أساتذة مسرح قطاع خاص».

طبقت ما تعلمته في «عفرتو» في مسرحية «كدة أوكيه»

وأضافت «زكي»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنها تعلمت كثيرًا من مسرحية «عفرتو»، وأثناء مسرحية «كدة أوكيه»، طبَّقت ما تعلمته من «عفرتو»، «بقيت عارفة أقول الإفيه على الهواء، وأخلق منطقة، وأرتجل مدة كبيرة»، موضحة أنها شاركت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية «بالعربي الفصيح»، ورغم تصويرها ولكن لم يتم بيعها.

منى زكي تكشف موقف والدتها ووالدها عند دخولها المجال الفني

وأوضحت الفنانة منى زكي، أن والدتها لم تقاومها في الدخول لمجال الفن، «مكنش فارق معاها أوي، وبابا كان أهم حاجة عنده أني أخلص الدراسة والكلية، ماما كانت فاكراني رايحة ألعب، كنت بعمل حاجات في المسرح في المدرسة بس مش تمثيل، كنت بعمل حاجات كلها ورا الكواليس، مرة واحدة بس اللي وقفت قدام المسرح وانكسفت أوي والناس ضحكت عليا أوي، وكنت مضايقة، واستغربت هما بيضحكوا عليا ليه».