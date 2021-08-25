منى زكي: والدي حاول إبعادي عن المسرح بأكثر من وسيلة.. منها أمريكا

قالت الفنانة منى زكي، إن والدها حاول إبعادها عن المسرح بأكثر من وسيلة، «مكنش عاوزني أبقى حاجة معينة، بس كان فاكر الفن ده حاجة مؤقتة، وكان عاوز يبقى ليا حاجة بديلة»، موضحة أنها عندما تخرجت من الثانوية العامة، درست في مصر عاما واحدا فقط، إذ كانت تعيش فترة في إنجلترا، وفترة أخرى في الكويت، وفترة في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن أسرتها كانت قلقة عليها من الفن.

والدي أصر على استكمال دراستي في الولايات المتحدة

وأضافت «زكي»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن والدها أصر على استكمال دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية، «أنا كنت متفوقة، قام شحني وقالي روحي على أمريكا كملي تعليمك، ده عشان يبعدني عن المسرح»، ورغم ذلك عند نزولها في إجازات كانت تذهب لزيارة زملائها في المسرح، وقدمت في الجامعة الأمريكية، وكذلك في معهد فنون مسرحية.

بابا راجل عصامي.. هزقني لما عرف أني قدمت في فنون مسرحية

وأردفت الفنانة أن معهد الفنون المسرحية طلبوا منها الأوراق الأصلية، «بابا عرف أني قدمت في فنون مسرحية، هزقني جامد، وكملت شوية 3 شهور في الجامعة الأمريكية، بابا كان راجل عصامي، قلت له مش عاوزاك تصرف عليا عشان أنا كبرت وعارفة أعمل إيه، أنا عاوز أدخل كلية عادية، وأنا بقدم في فنون مسرحية دخلت كلية إعلام، ولاقيت تليفون بيقولي محمد إسماعيل عاوزك في مسلسل رمضان، كنت صغيرة مش فاهمة قيمة ده، وكان المسلسل مع محمود مرسي».