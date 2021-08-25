منى زكي: أنا مش كيوت.. وشخصية «شربات» كانت واقعية للدادة بتاعت خالتي

قالت الفنانة منى زكي، إنها ليست شخصية «كيوت» مطلقًا كما يتوقع البعض، موضحة أنها تربت وسط أشقاء كلهم «ولاد»، كما ذكرت أنها جسدت شخصية «شربات» خلال مسرحية «كدة أوكيه»، « المخرج طلب مني أني أعمل الشخصية دي، أول ما اتعرضت عليا جه في دماغي على طول الدادة بتاعة خالتي اللي ساكنة فوق مني».

المسرح مليء بالأحداث وكل يوم فيه جديد

وأضافت « زكي»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة «دي إم سي»، «الدادة بتاعة خالتي اللي فوق مني كانت بتحب إيهاب توفيق وتعقد تغني بنفس الطريقة اللي غنيت فيها في المسرحية، وتغني بالطريقة الغربية دي، بقيت أبني على شخصيتها كتير، والمسرح كان فيه كل يوم جديد».

منى زكي تُشيد بـ شريف منير: ده صنايعي مسرح

وتابعت الفنانة منى زكي: « يا سلام لما يبقى الجمهور حلو ونعمل مسرح 6 ساعات، بتبقى حاجة ممتعة»، موضحة أنها كانت سعيدة للغاية بمشاركتها في مسرحية «كدة أوكيه» مع الفنان شريف منير، «كان في المسرحية وهو اللي ساندني جدا، كنت بسمع كلام رهيب عنه قبل ما أمثل قدامه، ولما اشتغلت معاه انبسطت أوي جدا جدا، ده صنايعي مسرح».

شريف منير بيشيل أي مشهد حتى لو مش هو البطل

وواصلت: «مش لازم شريف منير يبقى البطل، بس بيشيل المشهد كله، احنا كنا بنغني في المسرحية أغاني للمطرب حكيم زي أغنية ولا واحد ولا 100، وأغنية إيهاب توفيق يا سلام يا سلام يا سلام».