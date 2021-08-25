13 معلومة من جهاز حماية المستهلك: غرامة على «التخفيضات الوهمية»

يتعرض البعض للغش التجاري أثناء شراء المنتجات المختلفة، ويمكنه وقتها الاتجاه لجهاز حماية المستهلك والذي يضمن للمستهلك الحصول على حقه من البائع.

المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف في تصريحات تليفزيونية للإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن بعض المعلومات التي تهم المواطنين لمعرفة حقوقهم، والمخالفات المنتشرة ودور جهاز حماية المستهلك لمواجهتها.

أبرز ما ذكر رئيس حماية المستهلك نرصده لكم كما يلي:

مخالفات الأوكازيون والخصومات

1- الإعلان عن سعر سلعة معين وعمل تخفيض له على غير الحقيقة «الحاجة دي كانت بـ120 وعملنا عليها خصم وبقت بـ100 وهي أصلا بـ100» خداع للمستهلك ويستوجب غرامة تصل لـ2 مليون جنيه.

2- الإعلان وجود خصم بنسبة معينة يصل لـ50% وعدم وجود حقيقي لهذا الخصم يعتبر خداعا للمستهلك ويمكن للمستهلك وقتها الاتصال بجهاز حماية المستهلك.

3- فترة حل مشاكل السلع المعمرة لا يتجاوز 3 أيام.

مخاطر الشراء عبر «السوشيال ميديا»

4- لا يجب الشراء من الباعة الجائلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «مينفعش تشتري من على السوشيال ميديا إلا من على ماركت بليس لأن لو حصل مخالفة برجع للشركة وأطلب أوراق اعتماد البائع وأقدر أتتبعه».

5- يمكنك الشراء من الصفحات الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلان عن أسعار السلع والخدمات

6- لا يجوز الإعلان عن السعر مجتزأ بدون حساب الخدمة أو الضريبة ويجب الإعلان عن السعر الشامل للمنتج سواء خدمة أو قيمة مضافة ومخالفة ذلك يعتبر سلوكا خادعا وعليه غرامة تصل لـ2 مليون جنيه.

7- إحالة بعض الشكاوى لجهات الاختصاص مثل وزارة السياحة والتفتيش الصيدلي وغيرها.

8- الإعلان عن بيع وحدة عقارية غير مرخصة مخالفة وغرامتها تصل لـ2 مليون جنيه.

مصاريف التنازل والتايم شير

9- لا يجوز تحصيل مصاريف التنازل عن الوحدات العقارية في الكومباوند وتحصيل هذه المصاريف مخالفة لقانون حماية المستهلك.

10- التايم شير من الأشياء سيئة السمعة في مصر ويتعرض الكثيرون لخداع بسببها ومنحنا فرصة 14 يوما للرجوع في التعاقد الخاص بالتايم شير.

التقسيط والأوفر برايس للسيارات

11- أي شيء يُباع بالتقسيط يذكر السعر الأصلي والسعر بعد التقسيط ومبلغ المقدم والفائدة وفي حالة رغبتك في السداد الفوري يتم خصم الفوائد.

12- ضرورة التأني قبل الشراء «اقرأ قبل الشراء واحتفظ بالفاتورة».

13- السعر الإضافي على السيارات «الأوفر برايس» يكون شرعيا حال الحصول على فاتورة بالسعر شامل الأوفر برايس وعند عدم إصدار فاتورة غير شاملة الـ أوفر برايس يجب إبلاغ حماية المستهلك حيث يتم ضبط البائع بواسطة الجهاز ومباحث التهرب الضريبي.