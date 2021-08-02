مع بدء الأوكازيون الصيفي.. نصائح «حماية المستهلك» للمواطنين قبل الشراء

انطلقت اليوم فترة التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» ‏لعام 2021 ولمدة شهر بحيث تنتهي 2 سبتمبر المقبل، طبقًا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث شددّت الوزارة على الجهات ‏المشاركة في الأوكازيون، بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به ‏بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية، وتقدم «الوطن» في هذا الصدد، نصائح يقدمها جهاز حماية المستهلك للمواطنين خلال فترة الأوكازيون الصيفي على النحو التالي:

نصائح حماية المستهلك خلال الأوكازيون الصيفي

- للمستهلك الحق في الاستبدال أو الاسترجاع دون إبداء أسباب خلال 14 يومًا من الاستلام على أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء.

- للمستهلك الحق في الاستبدال أو الاسترجاع خلال 30 يومًا حال وجود عيب أو أنّ السلعة غير مطابقة للمواصفات.

- تأكد جيدًا من جودة السلعة قبل الشراء.

- تجنب التعامل مع الباعة الجائلين والمنصات الإعلانية غير الموثوق بها.

- الحصول على فاتورة معتمدة للسلع التي تم شرائها.

- التأكد من إعلان سعر السلعة قبل وبعد الخصم للتأكد من جدية التخفيضات.

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أنّه حال وجود شكوى أو مخالفة أو استفسار عليك التواصل مع الجهاز عبر طرق التواصل الآتية:

1. الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.

2. إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384.

3. إرسال الشكوى إلكترونيًا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك من هنــــــــا.

4. التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5. تسجيل الشكوى عبر خدمة واتساب على رقم: 01577779999، علمًا بأنّ هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6. تسجيل الشكوى أو استقبال استفساراتكم عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر.

7. تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل ستور.

وسيتم التواصل مع المواطن خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى من الإدارة المختصة بالشكوى.

نصائح التموين للمواطنين خلال الأوكازيون الصيفي

وقدّمت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصائح للمواطنين عند شراء الملابس فترة الأوكازيون الصيفي:

- الحرص على اختيار محل حسن السمعة للشراء منه.

- التأكد من عدم وجود عيوب نسيجية واضحة على سطح الخام مثل التنسيل أو التقطيع أو وجود بقع.

- اختبار الخياطة من عدة جوانب للمنتج بحيث تكون ثابتة، وذلك بشد طرفي المنتج من جوانب الخياطة.

- اختبار درجة ثبات اللون باستعمال منديل أبيض أو قطنة مبللة واحتكاكه بالخام، وعند ظهور لون المنديل يعني ذلك أنّ اللون غير ثابت.

- أن يكون المنتج ذو درجة لونية واحدة ولا يوجد أي جزء بلون مختلف.