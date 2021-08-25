سميرة عبدالعزيز عن مسرح محمد صبحي: ملتزم ويحترم جمهوره

تخوض الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، تجربة مسرحية جديدة أمام الفنان محمد صبحي، حيث تجري حاليًا بروفات مسرحية «نجوم عز الضهر»، المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة على مسرح سنبل، وذلك بعد نجاح مسرحية «خيبتنا».

بعد «خيبتنا».. سميرة عبدالعزيز تشارك محمد صبحي «نجوم عز الضهر»

وأعربت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز لـ«الوطن»، عن مدى احترامها للمسرح، قائلة إنّها تحترمه كثيرا، وحين تقف على خشبة مسرح فكأنّها تقف في مسجد، وأكدت أنّه لا علاقة لها بـ«مسرح التهريج» القائم على كوميديا غير لائقة.

وأشارت إلى أنها

وتشارك عبدالعزيز في بروفات مسرحية «نجوم في عز الضهر» مع الفنان محمد صبحي، الذي قالت عنه إنّه «صاحب مسرح ملتزم»، وروت واقعة عن انضباط محمد صبحي، قائلة إنّ ممثلة صغيرة تلّفظت بلفظ غير لائق أمام الجمهور، فأغلق صبحي الستار واعتذر للحضور، وأكد أنّه لا يقبل أن تُقال مثل هذه الألفاظ في مسرحه: «كان زعلان من البنت وطلبت منه يسامحها، وبطلت تقول الكلام ده، مسرح محمد صبحي كوميدي صحيح لكن محترم ومفيهوش خروج عن النص ولا ألفاظ خارجة».

سميرة عبدالعزيز عن مسرح محمد صبحي «بوست رأسه» لما يقدمه للمسرح من فن محترم

وعن تعاونها مع الفنان محمد صبحي على خشبة المسرح، قالت سميرة عبدالعزيز: «صديقة لي أرادات أن تخرجني من حالة الحزن التي عشتها بعد وفاة زوجي محفوظ عبدالرحمن، وتعرف جيدًا أنّي من عشاق المسرح، عزمتني على مسرحية محمد صبحي (غزل البنات)، انبهرت بما يقدمه من مسرح جيد جدًا، ويتمتع بدقة ونظام شديدين، سحبوا مني الهاتف التليفون قبل دخولي المسرح، ومنعوا أي متفرج من الدخول بموبايل، قولت لنفسي إيه النظام ده ولا أوروبا؟، بعد ما اتفرجت قولت كده لمحمد صبحي، قالي يا سميرة إحنا مش أقل من باريس، مسكت رأسه وبوستها، قولتله والله أنا بشكرك إنك عامل المسرح الجميل ده».

وتابعت: «محمد صبحي طلب مني أشتغل معه، سكت شوية وبعدين قولتله آه، مع إني كنت ناوية أعتكف ومعنديش نفس أعمل حاجة، ولكن وافقت أتعاون معه في مسرحية اسمها (خيبتنا)، والمسرحية نجحت جدًا، وحاليًا بنستعد لبروفات مسرحية جديدة اسمها (نجوم في عز الضهر) لعرضها الشهر المقبل».