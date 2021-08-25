منة فضالي عقب خروجها من المستشفى بعد جراحة عاجلة: «مش عملية تجميل»

طمأنت الفنانة منة فضالي جمهورها عن حالتها الصحية، بعد خروجها من المستشفى، الساعات الماضية، حيث قالت الفنانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمدلله انا خرجت من المستشفي وزي الفل الحمدلله، ومش عمليه تجميل اقسم بالله بالعكس لو تجميل هقول»، مضيفة: «شكرا ليكم جميعا وشكرا لكل الناس اللي سالت عليا على رأسي ألف شكر.. وشكرا لصديقي الدكتور محمود السيد».

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة منة فضالي

وخضعت الفنانة منة فضالي لجراحة عاجلة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، أمس، حيث نشرت صورة ليدها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» داخل غرفة العمليات بالمستشفى قبل إجراء الجراحة، قائلة: «عملية خفيفة، ادعولي».

وكشف مصدر مقرب من الفنانة الشابة فى تصريح سابق لـ«الوطن»، عن أن حالتها الصحية مستقرة بعد إجراء الجراحة، ولكنها غير قادرة على الرد على هاتفها، والطبيب كان ينتظر التأكد من سلامتها بالشكل الكافي ليقرر خروجها من المستشفى والعودة إلى المنزل ومتابعة علاجها هناك.

منة فضالى تدعم نضال الشافعى في أزمته الصحية

وقبل دخول منة فضالي إلى المستشفي لإجراء الجراحة، حرصت على متابعة الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي، بعد إصابته المفاجئة بانفجار القولون بسبب العصبية الزائدة، ونقله إلى المستشفى بشكل عاجل.

ونشرت صورة تجمعها بعدد من الفنانين أثناء زيارتهم لشريكها في بطولة فيلم، «ميني بار»، وذلك عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «ربنا يحفظلك مراتك والله يعينها عليك، ويعينا إحنا كمان، نضال الحمد لله زي الفل، ربنا يتمم شفاه على خير، حبيت أطمن كل الناس».

ومر الفنان نضال الشافعى بأزمة صحية بسبب خلاف مع منتج فيلم «ميني بار» على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المالية كاملة، وفي تصريحات صحفية.

ومن جهته، أكد نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، أن نقابة المهن التمثيلية لن تترك أبنائها وستساندهم في الحصول على مستحقاتهم.

يذكر أن فيلم «ميني بار» بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي وراندا البحيري، سيناريو وحوار طارق رمضان، إخراج محمد خضرى.