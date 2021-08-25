ينافس 5 أفلام.. «الإنس والنمس» يتصدر الإيرادات بـ38 مليون جنيه

استطاع الفنان محمد هنيدي، أن يتصدر إيرادات الموسم الحالي بدور العرض بفيلمه الأخير «الإنس والنمس»، ليحقق ما يقرب من 38 مليونًا و789 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

ويدور فيلم «الإنس والنمس» في إطار كوميدي تشويقي، حول موظف حكومي فقير يجسده الفنان محمد هنيدي يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، التي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث يقع «هنيدي» في غرام منة شلبي، وهي من عالم الجن ولكن يطاردهما الفنان عمرو عبدالجليل الذي يجسد دور «عفريت» ويحاول إفساد قصة حبهما.

منافسة هنيدي لـ 5 أفلام أخرى

وينافس محمد هنيدي بفيلم «الإنس والنمس» مع 4 أفلام أخرى منها فيلم «موسى» للفنان محمود كريم عبد العزيز، الذي حقق ما يقرب من 9 ملايين جنيه فقط، و«العارف» لأحمد عز، والفنان أحمد فهمي الذي حقق ما يقرب من 53 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض.

بالإضافة إلى فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبد العزيز، الذي حقق ما يقرب 38 مليونًا و156 ألف جنيه فقط منذ طرحه بدور العرض، وفيلم «مش أنا» الذي حقق فقط 44 مليون جنيه.

طرح فيلم «200 جنيه» اليوم بدور العرض

ومن المقرر طرح فيلم «200 جنيه» في السينمات، اليوم الأربعاء، حيث تستقبله أكثر من 22 دار عرض.

واحتفل صناع الفيلم أمس بالعرض الخاص، وحرص على الحضور عدد كبير من أبطاله، منهم ليلى علوي وغادة عادل ودينا فؤاد ومي سليم وأحمد رزق وطارق عبد العزيز وملك قورة وهاني رمزي وإسعاد يونس والمخرج محمد أمين.

فيلم «200 جنيه» يدور حول فكرة ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من كافة الفئات الاجتماعية، ويتم من خلالها، عرض عدد من القصص الخاصة بالأبطال في إطار كوميدي تراجيدي.