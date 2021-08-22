حقق 31 مليون جنيها.. محمد هنيدي يتصدر الإيرادات بـ«الإنس والنمس»

تصدر الفنان محمد هنيدي شباك الإيرادات بفضل فيلمه الأخير «الإنس والنمس»، وحقق ما يقرب من مليون و250 ألف جنيه، أمس السبت، ليواصل تصدر الإيرادات عن باقي الأفلام الأخرى المنافسة، خاصة أن العمل كان ينتظره الجمهور بعد طول غياب.

شريف عرفة يجمع بين نجوم الصف الأول بعمل كوميدي

الفيلم بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

قصة أحداث فيلم «الإنس والنمس»

«الإنس والنمس» عمل كوميدي تشويقي، يجسد خلاله «هنيدي» دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب، عندما يقابل منة شلبي التي تجسد دور ناريمان، وهي من عالم النمس، ولكنه يقع في حبها ويحاول أن يعمل المستحيل من أجلها، ويكتشف في نهاية الأحداث أنها ليست من البشر.

31 مليون جنيه إجمالي ما حققه «الإنس والنمس» بدور العرض

ووصل إجمالي إيرادات الفيلم ما يقرب من 31 مليونا في أسبوعين عرض فقط، وهو يعتبر من الأرقام القياسية التي حققها الفيلم، خاصة أن العمل تم طرحه في دور العرض بعد عدة تأجيلات بسبب فيروس كورونا.

الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض

احتل فيلم «موسى» المرتبة الثانية، وحقق أمس ما يقرب من 554 ألف جنيه، والعمل يعتمد على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «العارف» للفنان أحمد عز، والذي حقق مايقرب من 334 ألف جنيه فقط، وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» من بطولة كريم عبد العزيز الذي حقق 156 ألف جنيه أمس، وجاء فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني في المرتبة الأخيرة وحقق ما يقرب من 95 ألف جنيه فقط.