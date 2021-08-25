الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على القاهرة.. وارتفاع درجات الحرارة الجمعة (خرائط)

يسود اليوم، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، ومعتدل على كل الأنحاء ليلًا، ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة تدريجيًا من يوم الجمعة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومن 3 إلى 5 درجات مئوية على جنوب الصعيد، وذلك وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حالة البحر المتوسط والأحمر معتدلة

وأكّدت الهيئة العامىة للأرصاد الجوية أنَّ حالة البحر المتوسط اليوم ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.25 متر، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة أيضًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.75 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 33 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 24

مطروح 30 21

السلوم 31 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 35 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 38 29

طابا 36 25

كاترين 34 17

الطور 36 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 41 25

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 36 27