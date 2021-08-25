في عيد ميلاده الـ42.. محطات فاصلة في حياة حسين الجسمي

من أغنية «قاصد» إلى «حتة من قلبي»، خاض النجم الاماراتي حسين الجسمي مشوار كبير في الفن، حيث قدم العديد من الأغاني سواء كانت علي الساحة الفنية في الخليج أو في مصر، ويحتفل اليوم حسين الجسمي بعيد ميلاده الـ42.

ووجه الجسمي رسالة خاصة لجمهوره بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلا: «اللهم أني أستودعك عاما مضي من عمري بحلوه ومره.. ذكرياته وأجمل لحظاته.. فاغفر لي ما أخطئت فيه.. واكتب لي في عامي الجديد فرحة تغير مجري حياتي يارب»، وتفاعل معه متابعيه ليهنئوه بعيد ميلاده.

ونعرض خلال التقرير التالي أبرز محطات الفنان حسين الجسمي:-

- ولد حسين الجسمي في 25 أغسطس 1979، في دولة الامارات العربية الشقيقة، واحترف الغناء قبل 20 عاما تقريبا، حيث كان أول ظهور له عندما طرح ألبومه عام 2002 من إنتاج روتانا.

- تشارك مع أشقائه في تكوين فرقة موسيقية «فرقة الخليج»، التي كانت ضمن الفرق المحلية المشهورة، وكان عملهم هو إحياء مناسبات الأفراح بالمنطقة الشرقية لدولة الإمارات.

- يعتبر حسين الجسمي من أكثر المطربين مشاركة في الأعمال الخيرية، وتم اختياره كسفير فوق العادة لمنظمة امسام التابعة للأمم المتحدة.

حسين الجسمي يطرح أكثر من 13 ألبوم

- طرح حسين الجسمي أكثر من 13 ألبوما، تنوعت الأغاني التي يقدمها بين أغاني دينية، وأغنيات منفردة، وتنوعت أغانيه الوطنية ما بين وطنه الإمارات أو مصر.

- يعتبر الفنان حسين الجسمي شقيق للملحن فهد الجسمي، الذي قدم له اغنية انطلاقته «بودعك» في عام 2002، ورغم موهبته إلا أنه اعتزل التلحين في عام 2008 دون أسباب واضحة.

- شارك حسين الجسمي في لجنة تحكيم برنامج «اكس فاكتور»، بجانب اليسا ووائل كافوري وكارول سماحة.

حسين الجسمي يحصل على وسام بدرجة قائد

- حصل الجسمي علي وسام بدرجة قائد، وتم تقليده بواسطة العاهل المغربي محمد السادس، في عام 2015.

- استطاع حسين الجسمي تحقيق جماهيرية كبيرة خليجيا وعربيا، وكانت انطلاقته الكبري في مصر من خلال أغنية «عيني علي أهل كايرو»، التي قدمها عام 2010 لمسلسل «اهل كايرو».