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العدل تمنح بعض المتعاقدين مع «الموازين» صفة مأموري الضبط القضائي

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الوطن
12:39 م | الأربعاء 25 أغسطس 2021
وزير العدل

وزير العدل

أصدرت وزارة العدل، اليوم، القرار رقم 4825 لسنة 2021، بشأن تخويل بعض المتعاقدين مع مصلحة المصوغات والموازين للرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة صفة مأموري الضبط القضائي.

وخوّل القانون في المادة الأولى لبعض المتعاقدين مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بصفاتهم الوظيفية في كل دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، عملا بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة.

وصدر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وجاء نصّه كما يلي:

 

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