صداع وسيلان.. طبيب يوضح علامات الإصابة بمتحور كورونا

«إزاي أعرف إني مصاب بمتحور دلتا؟».. سؤال جال بخاطر الكثيرين من المواطنين بعدما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنّ مصر اكتشفت أول إصابة بـ متحور كورونا دلتا بلس، منتصف يوليو المنصرم، موضحة أنّ الحالة كانت لسيدة، لكن إصابتها لم تتطلب أن تذهب إلى المستشفى، لذا أصبح السؤال متداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خوفا من المتحور الجديد ورغبة في معرفة أعراضه.

وعلى الرغم أنّ متحور دلتا بلس لم يثبت أنّه الأشرس بين متحورات الفيروس المستجد (كوفيد - 19)، وفقًا لما قالته وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي عقد في مقر أكاديمية الأميرة فاطمة، إلا أنه أسرع في الانتشار، لافتة إلى أنّ كل الدراسات أثبتت فعاليتها مع المتحور «دلتا بلس»، وكل اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعي للتوتر أو القلق.

أستاذ فيروسات: اللقاحات فعالة ضد دلتا بلس.. ولا ينتقل بين المحصنين

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور حسني سلامة، استشاري الكبد والمناعة وأستاذ الأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، إن الخوف الشديد من متحور دلتا كورونا بعد ظهوره غير مطلوب في الوقت الحالي، كما أنه اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة فعالة بدرجة كبيرة ضد متحور دلتا.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن الشخص المصاب بـ متحور دلتا سيشعر بالأعراض ذاتها التي يصاب بها مرض كورونا بالسلالة العادية، ولكن إضافة على ذلك ستكون لديه بعض العلامات المختلفة مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم المبالغ فيه، وأيضًا الصداع المزمن للمصاب والذي في بعض الأحيان لا يحتمل.

وأشار أستاذ الأمراض المعدية، إلى أن مريض دلتا بلس يعاني من التهاب في حلقه، كما أن أنفه يصاب بسيلان متواصل، فضلا عن ضيق التنفس الذي يتعرض له مصاب كورونا بسلالته العادية، لافتًا إلى أن من يشعر بتلك الأعراض يعلم أنه مصاب بمتحور كورونا الجديد.

كما أوضح، أن أعراض دلتا بلس ليست مخيفة، كما دعا الجميع لتلقي اللقاح لأن دلتا بلس لا ينتشر بسهولة بين الأشخاص المحصنين ولدى أجسامهم مناعة قوية لمواجهة الفيروس، وحذر من لم يحصلوا على اللقاح والذين تكون لديهم مناعة أقل من استجابة أجسادهم للإصابة بكورونا.

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن اكتشاف أول حالة مصابة بمتحور «دلتا بلس» في مصر، وقالت الوزيرة في تصريحات لها بمؤتمر صحفي انعقد بالأمس لإعلان مستجدات فيروس كورونا ووضع مصر من اللقاحات، إن أول حالة مصابة بفيروس «متحور دلتا بلس» كانت لسيدة تتراوح عمرها 35 عامًا، والحالة بسيطة وكانت لا تستدعي الدخول للمستشفى، مؤكدة أن متحور «دلتا بلس» لم يثبت أنه الأشرس ولكنه الأسرع في الانتشار.

أعراض «متحور دلتا» في مصر

وفي سياق متصل، قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعراض فيروس كورونا المتحور في مصر، لا تختلف كثيرًا عن أعراض فيروس كورونا، وتتضمن أعراضه سيلانا في الأنف والتهاب الحلق وصداعا شديدا.

الصحة: متحور دلتا ليس خطيرا ولكنه الأسرع انتشارًا

من جانبه، أكد مصدر بوزارة الصحة أن متحور دلتا ليس خطيرا ولكنه يتميز عن باقي المتحورات بأنه الأسرع في الانتشار، وجميع اللقاحات أثبتت فاعليتها ضده، نمنوهًا أن أعراض كورونا متداولة ومعروفة وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمي أو فقدان حاستي الشم والتذوق أو آلام في البطن أو آلام في العظام أو الصدر، لافتًا إلى أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير، ولكن شكل الأعراض هو الذي تتغير، فمدة ارتفاع درجة الحرارة في الجسم أصبحت طويلة والكحة أصبحت ببلغم معها.