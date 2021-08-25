الأورمان تتبنى مبادرة لإعادة إعمار المنازل بالشرقية

أعلنت جمعية الاورمان عن تبنيها مبادرة انسانية لإعادة إعمار منازل الأسر الأكثر احتياجًا فى الشرقية، ورفع الضرر عنهم وحمايتهم من أشعة الشمس و توفير مسكن مناسب وأمن وحياة آدمية.

مبادرة لإعادة إعمار المنازل في الشرقية

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فريق عمل الأورمان بالشرقية مستمر فى مواصلة جهوده لتحسين حياة المواطنين، حيث نجح في إعادة إعمار وتعريش 911 منزلا في قرى ونجوع المحافظة، مؤكدًا أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأشار «شعبان»، إلى أن الجمعية سهلت على المواطنين المشاركة فى إعمار المنازل للأسر الأكثر احتياجًا بمبلغ 560 جنيه شهريًا أو بسهم 250 جنيه ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير.

التكافل الاجتماعي

ولفت إلى أن المبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي، من خلال تسخير الإمكانيات موضحا أنه منذ انطلاق مشروعها «مشروع أكفل قرية فقيرة»، ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل، وتعريش أسقف 20186 منزلا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة خلال الفترة الماضية.

وفي وقت سابق، دعمت جمعية الأورمان المبادرة الانسانية «عمر بيت يتيم»، والتى تستهدف تقديم الدعم لشرائح الأيتام في الشرقية، من خلال توصيل مياه شرب نقية لهم .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية دعمت هذه المبادرة تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأيتام ولتوفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، حيث سهلت على المواطن المشاركة فى تركيب وصلات المياه بسهم 250جنيه ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير .