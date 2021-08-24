رفضت بيع أرضها.. سيدة تتهم ابنها بالتعدي عليها بالضرب في الشرقية

حررت سيدة محضرا ضد ابنها متهمة إياه بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إصابتها بتمزق في القدم في قرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية لرفضها بيع أرضها ومنحه ثمن الأرض.

سيدة تتهم ابنها بالتعدي عليها بالضرب

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الزقازيق من «سعدية.م.س.م»، مقيمة بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق باتهام ابنها «السيد.م.ا»، بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إصابتها بتمزق في القدم بعدما رفضت طلبه ببيبع قطعة أرض تملكها بزعم رغبته في الحصول على مبلغ مالي لمروره بضائقة مالية.

ضرب وتحريض

وأوضحت الأم، في بلاغها أن لديها 3 أبناء ذكور، تزوج منهم اثنين ويعيش معها ابنها الثالث الذي لم يتزوج حتى الآن، لافتة إلى أن ابنها الأوسط تعدى عليها بالضرب بتحريض من شقيقه الأكبر لاستمرار رغبتهما في بيع الأرض، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29886 جنح مركز الزقازيق، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.