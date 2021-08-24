غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

غلق مراكز دروس خصوصية

وفي هذا الإطار، تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس من غلق 5 مراكز للدروس بالمدينة بمنطقة شارع الدروس والشوارع الفرعية منه، كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بحي المغازي بالمدينة وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مفاجئة لمواجهة كورونا

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط دون تراخيص قانونية فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وعلى جانب آخر، شنت إدارة تموين أبو كبير حملة على المخابز بعد تداول صورة على مواقع التواصل الإجتماعي لسيارتين يقوم قائديها بنقل الدقيق من سيارة إلى أخرى حيث تم تشكيل حملة من الإدارة العامة لمباحث تموين الشرقية وإدارة التموين ومباحث تموين و مركز الشرطة.

واسفرت الحملة عن القبض علي «م.س.س.أ»، صاحب مخبز بقرية هربيط لتجميعة 7 شكاير دقيق بلدي زنة الشيكارة 50 كيلو جرام لبيعها في السوق السوداء وتم عرضه هو والسيارة على وكيل النيابة العامة، وكذلك تم التوجه بالحملة إلى عزبة أبو عبد المنعم وتم تفتيش منزل «أ.م.م»، والتحفظ على 10 شكاير ردة زنة الشيكارة 50 كيلو جرام مدعمة من وزارة التموين .