سيدة تلحق بزوجها بعد مقتله بـ24 ساعة في الشرقية

توفيت قبل قليل، سيدة تًدعى «أمال م.»، بعد نحو 24 ساعة على مقتل زوجها، على يد مجموعة من الأشخاص، تعدوا عليه أثناء تواجده في أرضه الزراعية، بقرية «الشوبك بسطة»، التابعة لمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

وأكد مصدر طبي لـ«الوطن» أن وفاة السيدة طبيعية، حيث كانت تعاني من مرض في القلب، وخضعت لعملية قلب مفتوح مؤخراً، وأصيبت بجلطة بعد مقتل زوجها أمس الأحد، وتوفيت إثر تدهور حالتها الصحية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً في وقت سابق أمس الأحد، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق، بمصرع شخص يُدعى «مجدي أ.»، 63 سنة، وإصابة شقيقه، إثر قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء عليهما بأسلحة بيضاء، بسبب خلافات بينهم، أثناء تواجدهما في أرضهما الزراعية على طريق «الشوبك بسطة» بالزقازيق.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.