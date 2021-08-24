محافظ الشرقية يأمر بغلق مطعم مشويات وإحالة صاحبه للنيابة

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بغلق وتشميع مطعم مشويات بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق يعمل دون ترخيص ويقوم صاحبه بتقديم مأكولات غير مطابقة للإشتراطات الصحية والغذائية.

تقديم مطعم مأكولات غير صالحة للاستهلاك

جاء ذلك بعد ورود معلومات لمحافظ الشرقية، تفيد بقيام صاحب مطعم مشويات بمنطقة الغشام بمدينه الزقازيق بتشغيله بدون ترخيص ويقدم مأكولات غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتضر بصحة المواطنين، ليقرر المحافظ تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديريات «الصحة – التموين – الطب البيطري -الأمن الصناعي - رئاسة مركز الزقازيق وإدارة البيئة بالديوان العام»، للتحقق من صحة المعلومات الواردة وإجراء أعمال التفتيش وفقاً للقانون.

ضبط لحوم مجهولة المصدر

وأوضح محافظ الشرقية أن اللجنة المشكلة تمكنت من ضبط 70 كيلو لحوم مجهولة المصدر وذبح خارج السلخانه وتم إعدام 40 كيلو لحم مفروم و10 كيلو لحم مطهي غير صالحة للإستخدام الآدمي بالإضافة إلى إعدام 5 كيلو توابل للتغير في خواصها الطبيعية وخلطها بالرمل، وتم غلق وتشميع المطعم بالشمع الأحمر وتحرير محضري جنحة صحية بأرقام 61، 62 لسنة 2021 بلحين الإنتهاء من استيفاء الإشتراطات الصحية واستخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختلفة والإنتهاء من التحقيق.

حملات مكثفة على المحال التجارية

وفي سياق متصل قامت الحملة بالمرور والتفتيش علي عدد من المحلات التجارية ومحال الأغذية والمطاعم بمراكز الزقازيق وكفر صقر وأولاد صقر وبلبيس والقنايات وديرب نجم وأسفرت الحملة عن الآتي سحب 48 عينات سلع من «محل بقالة بكفر صقر - مصنع مخللات بالقنايات - ثلاجه حفظ أغذية بديرب نجم- مخبز لأولاد صقر- ثلاجة حفظ اغذيه ببلبيس - مصنع تعبئة مواد غذائية بالزقازيق»، وتحرير 18 محضرا وإعدام 2145 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي فضلا عن تحرير إنذارين بالغلق.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الغذائية المقدمة للمواطنين والإلتزام بالإشتراطات واستخراج التراخيص اللازمة , مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.