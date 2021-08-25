«القوى العاملة» توفر 3450 وظيفة للخريجين في الإسكندرية بالقطاع الخاص

كشف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ الوزارة مستمرة في توفير وظائف القوى العاملة، وفرص عمل القوى العاملة المتنوعة للخريجين والشباب، في كل منشآت القطاع الخاص بجميع محافظات الجمهورية، في إطار سعي الوزارة الدؤوب للمساهمة في تخفيض معدلات البطالة وتشغيل الشباب.

تعيين 3454 شابًا بالقطاعين الخاص والاستثماري

وأضاف «سعد الدين»، في تصريحات صحفية، اليوم أنَّ محمد سعفان وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا من ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، نجحت في تعيين 3454 شاباً وخريج وراغب في العمل بمنشآت القطاع الخاص، وفقا لكل اجراءات قانون العمل 12 لسنة 2003، لافتًا إلى أنَّه من بين المعينين 33 شابا وفتاة من ذوي القدرات الخاصة بمحافظة الإسكندرية.

«سعد الدين»: نوفر وظائف بشكل مستمر للشباب والخريجين

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ النشرة القومية للتشغيل نصف الشهرية والشهرية توفر وظائف وفرص عمل بشكل مستمر للشباب والخريجين من كل المؤهلات الدراسية، وبمرتبات تبدأ بحد أدنى من 1200 جنيه وتصل إلى 6 آلاف جنيه حسب نوع المؤهل وخبرات كل منهم.

وفي السياق ذاته، نجحت وزارة القوى العاملة في توفير وظائف وفرص عمل للشباب والخريجين بالبحيرة، حيث تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرا من مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة يفيد تعيين المديرية 1190 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 24 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة، وتسجيل 3562 من راغبي العمل، فضلاً عن استخراج 1585 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

كما تمّ توفير فرص عمل وتعيين 2805 شباب، بينهم 65 شاباً من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، حيث أفاد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بأن المديرية أنهت استخراج كعوب العمل لهؤلاء الخريجين، والذين كان من بينهم 125 من ذوي القدرات، وتوفير 171 فرصة عمل مناسبة لهم، إضافة إلى استخراج 2661 شهادة قياس مستوى مهارة و2770 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة.