محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية «دور ثاني» بنجاح 91,1%

اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2021، بنسبة نجاح 91,10 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل .

وصرح أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان بلغ 17 ألفا و 616 طالبا، فيما بلغ عدد الطلاب الناجحين 16 ألفا و49 طالبا.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور أغسطس 2021 بنسبة نجاح 100% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين والناجحين 5 طلاب.

كما جرى اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور أغسطس 2021 بنسبة نجاح 87,5 %، وبلغ عدد المتقدمين 8 طلاب والحاضرين للامتحان، كما جرى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2021، وبلغ عدد المتقدمين 1369 طالبا وعدد الحاضرين والناجحين 930 طالبا.

ومن جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، كما حث الطلاب على التفوق لكونه السبيل الوحيد للنهوض بالأمة.